樂讀好時光─2021台北國際書展

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／財團法人台北書展基金會

圖書出版年度盛會──「2021年台北國際書展」即將自農曆年前、1月26日起，於世貿一館展開6天的閱讀嘉年華。今年將有「韓國主題國館」、「樂讀臺灣主題館」、「童書新樂園」與「寒假趣書展」等亮點活動，歡迎全國愛書人一起來逛好書、看好書、買好書。

全民共享購書抵用券

「2021台北國際書展」由文化部主辦、台北書展基金會承辦，臺北市、新北市、基隆市共同協辦。今年在防疫新生活運動下，以「樂讀好時光」為主題，採線上、實體結合的方式，選定農曆年前舉辦。

為了迎接大家睽違700多天迫不及待的熱情，文化部推出史上首見的「TiBE購書抵用券」100元，在農曆牛年來臨前，就先發送給愛書人一個百元紅包，現場還可搭配文化部另一振興措施「藝Fun券2.0」來抵用購書消費，優惠成雙，鼓勵大家多買好書，犒賞自己，過個好年。

韓國大主題國主題館樂讀臺灣

在嶄新的2021書展中，韓國將持續擔任主題國，舉辦「XYZ主題展」，展示詮釋世代更迭、性別、人類世等各種豐富且充滿想像力的推薦好書。

此外，兩項義大利重要展覽也將進駐台北國際書展。包括全球插畫新秀努力參賽尋找伯樂的義大利波隆那插畫展，將在書展現場推出「2020義大利波隆那插畫展精選」，展出2020年入選來自24國的76位創作者。「Manga—義大利製造」特展邀集義大利特別活躍的10位漫畫家，向國人展現義大利漫畫的趨勢與現況。

令人期待的主題館，今年更是萬分精采。「書展大賞館」展現書展大獎、金蝶獎、金鼎獎、金漫獎的年度好書；「數位主題館」也將展示臺灣的數位閱讀。不論是透過傳統的紙書或是現代電子載具，數位生活賦予閱讀更多不同的面貌，並有改編自懷觀小說《劍魂如初》的互動劇場，所帶來前所未有的AR、VR體驗。

「樂讀臺灣主題館」的進駐，來自一群臺灣地方職人的活力展現，包括邀請地方誌編輯團隊分享地方人物、在地故事與風土飲食；以地方為題材的繪本多不勝數，「地方繪本」以繪本互動形式，展現臺灣土地故事，現場搭配繪本進行說故事活動，更將邀請來自全臺傳統工藝師進行工藝展演，與不同類型的職人手作互動，讓更多人分享傳統技藝精采故事之餘，還可體驗不同對話的溫度。

童書新樂園寒假趣書展

向來受大小朋友歡迎的童書館，2021年移至世貿一館，成為全新「童書新樂園」，書展並以主題策展方式，推出「故事森林主題館」，以森林為主要視覺概念，除了四大互動區外，在牆面設計上結合故事角色，引導親子探索豐富內容，透過故事樹、妖怪之山、光音瀑布等互動區一關又一關的闖關活動，讓孩子們體驗以繪本和書本設計的遊戲，可以更激起對繪本及閱讀的興趣。

為擴大全民閱讀場域，2021年台北國際書展舉辦「城市在閱讀」第一波活動，已獲臺北市、新北市、基隆市三地熱烈響應，今年更遠至臺中、雲林各地圖書館、學校、獨立書店、藝文場所等，以臺北國際書展為中心，串聯文化部駐外單位，成功將閱讀種子拓展到書展以外場域。

每年「寒假趣書展」亦成了全臺學子前進書展的盛大活動，尤其今年還提供多重好康給全國高中、國中、小學、補習班、安親班、自學團體，凡10人以上（含家長），即可由老師或家長為領隊報名，18歲以下學生及領隊享免費入場。並可獲得文化部首創「TiBE購書抵用券」100元，於展期6天書展消費時抵用。

2021年防疫優先，台北國際書展響應防疫新生活，展期將全面實施實名制，參加的朋友可掃描身份證或臺北市政府MyCode隨行碼入場，尚未申請者請於書展票券背面掃QR code進行申請，為大家的安全多一層把關。

-INFORMATION-

01/26-01/31

台北世貿一館（信義區信義路五段5號）

02-2767-1268服務臺

www.tibe.org.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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