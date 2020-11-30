林園甜蜜蜜特展─用「甜」勾勒歷史風情

資料提供／國定古蹟林本源園邸

新北市是個充滿多元文化的城市，轉角，就能挖掘在地藝文的寶藏，新北市政府在「板橋府中美學示範基地」專案推動下，已推出潮念舊生活節、美學觀察隊、實境解謎、「花月圓．夜未眠」光雕2.0等藝文饗宴，12月即將上線的「甜蜜蜜特展」，將以林家花園及周邊的歷史風情一路擴大到府中古城區域以呈現板橋市景生活美學！

林家花園為「府中美學示範基地」推廣重心之一，「甜蜜蜜特展」將以林園為中心，藉由板橋林家過往生活情調為策展脈絡，透過專業史料採集串聯板橋地方文化特色，採擷蘊藏的故事，盤點生活與記憶中不同的「甜」，以藝術的柔軟及設計的創意巧思，勾勒出各式主題之文化體驗活動，揮灑板橋城區的浪漫人文魅力。

林家花園作為在地見證歲月流轉的重要古蹟，承載著許多記憶及生命體驗，因之此次特展以貼近常民文化為起點，細膩講述過往的生活情懷，帶領大家進行豐富多元的文史體驗，深入認識板橋城區多樣面貌。同時配合新北耶誕城活動，林家花園周邊街區設置了藝術裝置及浪漫燈飾，一路串聯至新板特區及府中商圈，「花月圓．夜未眠」浪漫光雕與城外燈飾交互輝映，更是增添了濃濃的聖誕氛圍。

藝文饗宴、遊園賞藝、聖誕約會、年節踩街，每個節慶熱鬧氣氛皆有林園參與其中，歡迎蒞臨林園，感受深具歷史風情的甜蜜蜜。

-INFORMATION-

12/18-2021/02/28

國定古蹟林本源園邸（板橋區西門街9號）

02-2965-3061#23服務臺

www.linfamily.ntpc.gov.tw

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其他活動請參見P63「遊藝雙城」之「國定古蹟林本源園邸」