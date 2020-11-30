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2020臺灣國際陶藝雙年展

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市立鶯歌陶瓷博物館

2020臺灣國際陶雙年展至今邁向第8屆，於2017年底開始向國際宣傳徵件，歷經1年多，截至2019年5月，收到來自全球5大洲、58個國家共計732件作品角逐100萬元首獎獎金，為2004年開辦16年以來參賽件數最多。

此次邀請來自臺灣、日本、印尼、英國、法國等國內外資深陶藝家、陶藝教授、策展人及藝文機構組成國際評審團：國立臺南藝術大學張清淵教授、國立歷史博物館廖新田館長、高雄市立美術館李玉玲館長、日本滋賀縣陶藝之森美術館松井利夫館長、印尼雅加達陶藝雙年展策展人Arief Yudi先生、英國皇家藝術學院陶瓷與玻璃系Martin Smith榮譽教授及法國瓦洛里馬涅利陶瓷博物館榮譽策展顧問Sandra Benadretti-Pellard女士共7位專業人士，經過初、決選兩階段，評選出得獎及入選作品，並自11月20日起，於新北市立鶯歌陶瓷博物館3樓特展室，將此全球五大洲精煉的109件多采多姿陶藝精品，依技法、形制與概念歸納分成四類主題盛大展出。

體悟物象的美學與哲思

作品中可強烈感受到大自然的幾何現象與力量抵抗逆境、脆弱的人類，與動植物生態因環境型態改變進而演化自身的意境與竄動；藝術家對生命的執著、奮力與擁護，以自身探索自然與文化（文明）連結之間的平衡性，涵蓋社會、生態及生命力來賦予作品力量與訴求。

細緻架構的美學線條

創作者費時調和釉料，運用拉坯、手捏技法之新舊技術創作，精準地將實心厚實的土塊向外延展、塑形、排列，有似容器的細緻架構、抽象的美學線條，抑或是嚴謹的排序，勾勒出不間斷的延續性與直覺的協調性，時而展現陶瓷輕盈質感與脆弱性，時而展現陶瓷的穩重與簡樸。

技術與材質限制的探索實驗

對於泥土材料的原生力，藝術家使之自由生長、任意發揮，部分也試著捕捉與創新獨特的視覺語言，體現材質與感官的極限，巨大量體與輕盈質感，堅硬又易碎，形成鮮明的對比。陶土在經過高溫燒製後，剩下灰燼、烙印，立體與平面的形式轉移、組合，形態表現的可控性與偶然性，成為陶瓷的獨創語言，成果亦頗富趣味。

藝術精華於傳統與創新的辯證

探討任何藝術形式的發展，都無法脫離對傳統與創新的研究與辯證。藝術家的作品不僅繼承傳統陶瓷技藝，進而融入現代藝術的精華。看似簡練靜謐的作品外形，卻顯然展示出對材料的高度掌握，賦予陶瓷當代性。

透過「體悟物象的美學與哲思」、「細緻架構的美學線條」、「技術與材質限制的探索實驗」、「藝術精華於傳統與創新的辯證」等特展的四大主題展品，所投射出的敘事內容兼具技術性、實驗性、概念性、傳統經典與紀實性，期望能提供給觀者一個多元辯證空間。

-INFORMATION-

即日起至2021/05/09

新北市立鶯歌陶瓷博物館（鶯歌區文化路200號）

02-8677-2727#831、832服務臺

www.ceramics.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P60「遊藝雙城」之「新北市立鶯歌陶瓷博物館」

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