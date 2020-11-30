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聽！大河在說話─兒童體驗館

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

來到淡水河畔，仔細聽一聽流向大海的河水聲，正說著什麼故事？

自12月1日起，「聽！大河在說話─兒童體驗館」正式在淡水海關碼頭C棟倉庫登場，由守護北臺灣多年的河兒——淡水河，親自邀請大小朋友用肢體、感官體驗，認識它住在淡水這麼多年所結交的好朋友們。

走進體驗館，淡水河首先邀請住在河畔邊的各種生物和大家打招呼，小朋友可以化身小小捕魚師，用傳統石滬捕捉住在河裡的水生動物，也能用眼睛和耳朵，認識觀音山腳下迫不及待自我介紹的彈塗魚、招潮蟹等各種生物。

經過淡水河出海口，來到碼頭，小朋友將跨越時空回到在19世紀淡水河港，那時借住在淡水河上、來來去去的各種船朋友們，邀請大家用搬貨體驗，來了解當年繁榮的貿易商港。大小朋友也能透過AR虛擬影像，觀看或與船朋友們互動。

此時遠道而來、打算進攻淡水河的法國軍艦，用著激昂的口語，演繹出1884年清法戰爭滬尾之役的戰爭故事。小朋友可以在此親自操作大砲、扮演清軍與法軍，體驗當時雙方激烈的對戰場景，更可以利用地面3D圖像，拍出躲避河上砲彈的精采照片。

時間光速來到現在，淡水河的船朋友如今變成閃閃發亮的白色渡輪，但從前朋友們在淡水留下的有趣故事，依然不斷傳述著。認識淡水河的朋友後，歡迎大小朋友為心中最喜歡的朋友投下一票，也歡迎加入淡水河的好朋友行列，留下專屬故事！

-INFORMATION-

12/01起

淡水海關碼頭C棟倉庫（淡水區中正路259號）

02-2623-1001服務臺

www.tshs.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P61「遊藝雙城」之「新北市立淡水古蹟博物館」

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