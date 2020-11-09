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陶蘊風華─回溯市拿50年

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市立鶯歌陶瓷博物館

藝術陶瓷是最為人喜愛的陶瓷。民國60年代，鶯歌地區開始生產古典藝術陶瓷，而引領這波風潮的市拿陶藝有限公司，其數十年來的產品精華，正在新北市立鶯歌陶瓷博物館展出。

市拿陶藝於1972年創立，是鶯歌第一家專攻藝術陶瓷的公司，引進精緻陶瓷彩繪技術與結合乾淨能源的窯爐，為鶯歌陶瓷產業另創高峰。

創辦人許自然先生早期戮力奔走，促成鶯歌鋪設天然瓦斯管線，帶來乾淨又高效能的製陶能源，其後創立市拿陶藝，以乾淨、穩定的能源，與仿古創新的陶藝設計，不僅提升鶯歌陶瓷品質，也開創了高品質藝術陶瓷生產的契機。

50年來，市拿陶藝從仿古陶瓷，推廣研發至仿古創新，接續產出新器形與融入臺灣文化意象的圖案設計，開創「自然窯」品牌。從早期傳統器物的追隨與再現，進而演繹與再創傳統文化，最後融入在地文化，推展創新與創作，更同時育成許多傑出的陶瓷彩繪師，開創鶯歌的陶瓷藝術榮景。

藉由市拿陶藝捐贈珍貴產品的契機，籌劃推出「陶蘊風華」特展。從市拿創業之始至各時期各類型作品，再到市拿彩繪師獨立發展後的作品，展現鶯歌陶瓷彩繪一脈相承與活力創新。展覽中首次呈現陶瓷設計圖稿與成品比肩展出，讓人一睹陶藝設計的思路激盪。而從作品間，更可見彩繪師有人專攻特定彩繪技法，有人引進西式風格，有人強化釉藥特性的應用，各展所長、競相爭鳴。陶藝風華勝貌，值得有識者前來一覽藝術陶瓷彩繪之廣度與縱深。

-INFORMATION-

即日起至11/29

新北市立鶯歌陶瓷博物館（鶯歌區文化路200號）

02-8677-2727#831、832服務臺

www.ceramics.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見 P64「遊藝雙城」之「新北市立鶯歌陶瓷博物館」

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