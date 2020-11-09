聽新聞
test
0:00 / 0:00
2020礦山藝術季
資料提供／新北市立黃金博物館
水金九地區坐擁得天獨厚的自然環境與礦物資源，經歷近百年的礦業發展，營造出山城獨有的聚落紋理。2020年新北市立黃金博物館在歷史現場再造的精神下，以藝術思考聚落共創的想像。
由礦山邀請地方共同參與
礦山藝術季為4年期計畫，今年為前導行動，以「來自礦山的邀請」徵選6位藝術家於礦山聚落進行創作，期望以金銅礦業地景的永續保存及活化為目標，在礦業歷史脈絡的累積下，透過藝術品和地景、聚落的交融，呈現多元聚落美學。
此次作品設置區域在金瓜石祈堂老街巷弄空間，基地涵蓋舊醫院遺址、防空洞、老街民宅及九份內溪，讓參訪者在尋找藝術品的同時，也能感受到山城聚落的特色環境。
藝遊山城 跟著藝術家去旅行
礦山產業文化自水金九連成一線，各有特色，秋令時節，一趟礦山之旅，文化藝術盡收眼底。
走訪九份老街賞表演、拜訪金瓜石遊藝術及水湳洞十三層尋遺址，旅人可藉由藝術指引系統及活動資訊輕鬆自由行。
若想來段藝術深度之旅，黃金博物館於11月特別安排兩場次礦山藝術季小旅行，跟著藝術家的腳步尋訪礦山藝術的足跡，更有藝術體驗課程豐富五感體驗。
2020年這座礦山很藝術，趕快預約好假期，讓礦山藝術季豐富旅行的想像。
-INFORMATION-
10/29-11/30
新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）
02-2496-2800#2825營運推廣組
www.mineartfestival.com
更多活動詳情請上官網或電洽查詢
其他活動請參見 P65「遊藝雙城」之「新北市立黃金博物館」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言