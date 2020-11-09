資料提供／新北市立黃金博物館

水金九地區坐擁得天獨厚的自然環境與礦物資源，經歷近百年的礦業發展，營造出山城獨有的聚落紋理。2020年新北市立黃金博物館在歷史現場再造的精神下，以藝術思考聚落共創的想像。

由礦山邀請地方共同參與

礦山藝術季為4年期計畫，今年為前導行動，以「來自礦山的邀請」徵選6位藝術家於礦山聚落進行創作，期望以金銅礦業地景的永續保存及活化為目標，在礦業歷史脈絡的累積下，透過藝術品和地景、聚落的交融，呈現多元聚落美學。

此次作品設置區域在金瓜石祈堂老街巷弄空間，基地涵蓋舊醫院遺址、防空洞、老街民宅及九份內溪，讓參訪者在尋找藝術品的同時，也能感受到山城聚落的特色環境。

藝遊山城 跟著藝術家去旅行

礦山產業文化自水金九連成一線，各有特色，秋令時節，一趟礦山之旅，文化藝術盡收眼底。

走訪九份老街賞表演、拜訪金瓜石遊藝術及水湳洞十三層尋遺址，旅人可藉由藝術指引系統及活動資訊輕鬆自由行。

若想來段藝術深度之旅，黃金博物館於11月特別安排兩場次礦山藝術季小旅行，跟著藝術家的腳步尋訪礦山藝術的足跡，更有藝術體驗課程豐富五感體驗。

2020年這座礦山很藝術，趕快預約好假期，讓礦山藝術季豐富旅行的想像。

-INFORMATION-

10/29-11/30

新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

02-2496-2800#2825營運推廣組

www.mineartfestival.com

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見 P65「遊藝雙城」之「新北市立黃金博物館」