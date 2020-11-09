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品味1884培育活動 滬尾之役創意料理線上課程
資料提供／新北市立淡水古蹟博物館
淡水在歷史上扮演北臺灣重要對外門戶，1884年清法戰爭滬尾之役更影響了臺灣歷史發展。
新北市立淡水古蹟博物館，將清法戰爭滬尾之役相關的古蹟景點、民俗傳說等有形與無形的文物，以時下最夯的「食物設計」為主軸，推出「品味1884培育活動─滬尾之役創意料理線上課程」，將歷史場景搬上餐桌，讓食物說故事。
轉化史料與民間傳說的「品味1884培育活動」，依據戰事發展的時序從法軍來襲、清軍佈局、戰事記錄、民間傳說、戰後影響等5大方向，構思設計出前菜、湯品、2道主菜、特色調飲、甜品等6道創意料理食譜，並推出線上料理教學課程，讓大家在家也能學習，做出滬尾之役創意料理，品味淡水歷史人文。
滬尾之役創意料理線上課程，將歷史化作一道道會說故事的特色料理，像是運用法國麵包、起司與番茄丁代表法軍船艦；淡水名產鐵蛋、薯泥和時蔬則變身為阻檔法軍的黃槿、林投樹和沙崙海岸地形，將食物設計轉化，呈現法軍包圍淡水外海的場景。
此外，還有取材自清軍戰術，做成的海鮮水雷丸子；由焗烤葡萄柚和鮮蝦組成的宮廟香爐；以豬五花肉切成的書信；用臺灣烏龍茶磅蛋糕組成的大砲甜品。
每一道特色美食，都滿載了1884年清法戰爭滬尾之役的故事，歡迎大家一起探索歷史，開啟創意思考，動手做出獨特的故事料理。
-INFORMATION-
即日起
新北市立淡水古蹟博物館（淡水區中正路28巷1號）
02-2623-1001服務臺
www.tshs.ntpc.gov.tw
更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁、IG、YouTuBe或電洽查詢
其他活動請參見P65「遊藝雙城」之「新北市立淡水古蹟博物館」
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