資料提供／空軍三重一村

2020新北市眷村文化節以「眷味召集令」為主題，以眷村的氣味、滋味及趣味分別呈現空軍飛行派對、眷味野餐與小眷市集等活動。

由於空軍三重一村沿用日軍防砲陣地，所以眷舍是以包圍高砲陣地的特殊方式排列，形成完整的村落。為重塑一村歷史特色，今年首次與國防部空軍司令部合作，透過武器展示及空軍文物特展，讓大家深刻體驗眷村當年的環境氛圍。

10月9日的「空軍飛行派對」，展出現役35快砲武器、Q版的飛機模型，並規劃刺激的VR射擊、可愛的空軍大頭娃娃熱舞，晚間舉辦「民歌45演唱會」。

10月10日推出別開生面的「眷味野餐」（須事先報名），特地安排沉浸式劇場表演與現場朋友同歡，還可以品嚐到最道地的眷村點心。

10月10、11日的「小眷市集」，復刻眷村時期愛物惜物的精神，歡迎帶家中的二手食皿到一村交換，為環保盡一份心力。整個10月每週都有「趣味集菜遊戲」，參加的朋友有機會獲得超酷的數位迷彩包，還有機會抽中機票，到離島參觀眷村。每個週末上、下午各舉辦1場的「懷舊知識擂臺賽」，考驗大家對50至80年代冷知識的認識，贏得擂臺賽即可獲得可愛又復古的便當盒。

此外，為促進眷村間彼此交流，特舉辦3場「眷味美食串門子」，交流不同眷村的過去與現在，10月8日還有一場遷臺歷史記憶庫分享會。整個10月，「2020新北市眷村文化節」活動超精采，歡迎大小朋友來接招！

-INFORMATION-

10/01-10/31

空軍三重一村（三重區正義南路86巷）

02-2979-1815遊客中心

www.culture.ntpc.gov.tw/military_village

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P70「遊藝雙城」之「空軍三重一村」