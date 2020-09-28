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茶山學特展

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市坪林茶業博物館

提起坪林，很自然地就會聯想到「茶」。的確，位居福爾摩沙北部重要的育茶地，也是大臺北水源保護區，坪林擁有無污染的優質環境，群山煙嵐掩映間，這個遠離塵囂的桃花源，不但有傳承百年的製茶工藝，更涵養出蓬勃的苔蕨林木與鳥獸蟲魚，是一座藏有無盡寶藏的茶山。

為了讓大眾更了解坪林，新北市坪林茶業博物館特別跨領域廣召臺灣歷史博物館、臺北市立動物園、臺大動物博物館、臺大昆蟲標本館、郵政博物館、農委會特有生物研究保育中心、林試所植物園等7個專業博物學館所攜手合作，嚴選各單位的精采典藏品展出，透過生動的標本及珍貴文物，結合創意策展手法，打造出超療癒的五感體驗特展。

寓意芥子納須彌　來一場詩意的探險

步入展場，映入眼簾的除了主視覺「一座凝結在時空寶石中的永恆茶山」，還有一段寓意無窮的文字：「人在草木間，須彌無盡藏。」首句點出坪林的「茶」是融合天、地、人共育而生的美好產物；第二句則引用了佛教「芥子納須彌」哲學觀，當心境開闊，即使渺小如芥子亦能廣納浩瀚的須彌大山，亦如坪林的茶山之學，孕育無盡寶藏，一沙一草皆是世界，一石一木都成宇宙，彷若芥子納須彌的微觀自然縮影，充滿神奇與奧妙。

特展中分為「紙張上的史地學」、「山林間的博物學」、「巷弄間的人類學」三大展區，透過史地學家、博物學家及人類學家的探索眼光，以飽含詩意及哲思的視野帶領大家認識坪林的茶業文化、人文情感、自然生態等在地特色。

7大博物學館所攜手　打造5大亮點

「茶山學」特展除了呈現坪林的人文歷史故事，更搜羅7大博物學館所珍貴藏品，彷彿將整座茶山搬進展場，精選5大精彩亮點介紹如下：

1.浮空綠植小宇宙──由博物館的館員們深入坪林山間採集植物，親手打造出神奇的浮空苔球，苔球們像小行星以自己的速度悠悠自轉，圍繞著一座彷若天空之城般飄浮在茶碗上的茶山，共構出一個奇幻感十足的植物系小宇宙，充滿超現實的想像空間。

2.古代生物圖鑑動起來──從15至19世紀間的古圖鑑中精選出美麗的坪林動植物圖像展出，更像施了魔法般讓圖像們都動起來！展場中巨大的投影牆面上，各種生物彷彿被注入了靈魂般甦醒，花朵開始緩緩綻放，枝葉搖曳伸展，蝴蝶翩翩展翅，還有緩步而出的穿山甲！

3.茶山動物森友會──網羅了上百種昆蟲及動物標本展出，包含珍貴的穿山甲、藍腹鷳、鳳頭蒼鷹、翡翠樹蛙等保育類動物的標本，還有五彩繽紛的昆蟲一族，都可以在展場近距離觀察欣賞，讓人讚嘆造物主的神奇！

4.自然百寶珍奇櫃──坪林無盡的自然寶藏們就藏在數十格小抽屜組成的珍奇櫃中，包含了種籽、植物標本，還有獨角仙、天牛、蚱蜢等昆蟲標本，像是森林裡的格子趣，每一格拉開都充滿驚喜，等待大家動手來探索。

5.迷你鍊茶神器大觀──比照真實製茶機具造型及功能，打造出一套共9件能自動運轉的迷你製茶機，精巧細密的自動機械構造，帶領大家瞭解鍊茶師們如何藉由神器輔助萃鍊出好茶！

想知道可以從茶山中學習到什麼？快快啟程前往茶博館，展開充滿驚奇與詩意的茶山知性學旅！

-INFORMATION-

即日起至2021/06/20

新北市坪林茶業博物館（坪林區水德里水聳淒坑19-1號）

02-2665-6035#101服務臺

www.tea.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P68「遊藝雙城」之「新北市坪林茶業博物館」

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