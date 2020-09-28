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潮念舊生活節

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市政府文化局

傳統中看見新潮，一起來兌現生活中的美好日常！「潮念舊生活節」假日生活市集，20家結合傳統與創新概念的地方品牌，包含輕食甜品、手工藝品及文創小品，還設有快閃潮飲貨櫃Bar，週末夜晚，邀請大家徜徉府中街頭，感受最新潮的古城饗宴。

中秋連假裡，生活市集將加碼快閃活動，在板橋府中農會前齊聚最美味的胖卡餐車─窯烤披薩到希臘捲餅、從俄羅斯甜甜圈到現煮義大利麵，還有許多有趣的中秋闖關與互動遊戲。10月3日邀請到于台煙、李明德等民歌手，10月4日另有民歌票選演唱，唱出大家心中最難忘的民歌記憶。

「合眾．類聚」裝置藝術展，置身城市巷弄中的無牆美術館，策展人林宏璋讓藝術擴展到公共空間場域，邀請板橋435藝文特區多位駐村藝術家於府中街道巷弄現地創作，透過城市中與環境相互呼應的裝置作品，連結在地居民生活經驗，將府中地區的文史脈絡與市民日常生活加乘交融，匯流成新的「合眾」想像體。

還有「潮嬤來了」，幫家中阿嬤變身潮嬤並參加票選，優勝者將受邀走秀及頒獎，秀出獨特魅力；「符袋潮大包」、「慈惠宮潮平安」、「集章潮好玩」等活動，只要完成指定任務，就有機會獲得限定提袋、慈惠宮聯名平安符或「林美麗蝴蝶公仔」等潮好禮。

「潮念舊生活節」精采不斷，邀請大小朋友到府中探索與創造美好文化體驗。

-INFORMATION-

即日起至10/25

府中行政園區廣場（捷運府中站3號出口）

02-2969-0366#55黃小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

潮念舊生活節更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

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