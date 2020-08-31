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潮念舊生活節 光雕秀煥新Ｘ興傳奇青年劇場
資料提供／國定古蹟林本源園邸
還記得去年開幕首週即破萬人參觀、引發網友打卡狂潮的板橋林家花園「蝶舞光綴」光雕秀？
2019年底的點燈宣告板橋府中街區改造與城市美學啟動，國定古蹟林本源園邸既有的浪漫人文之美，披上夜間光環境改造的華服，帶領大家穿梭古今、享受浪漫。
配合今年新北市政府文化局「板橋府中美學示範基地」專案規劃的「潮念舊生活節」，9月起林本源園邸將再次耀閃光雕動畫及互動內容，而且全面煥新，讓百年歷史再度於夜間復甦點亮。
不同於去年四季變換的主題，今年來青閣互動光雕煥新以宇宙浩瀚銀河星系的綻放為啟發，隨著代表來青閣意象的紅藍雙鵲穿過恆星隧道，來青閣建築幻化出七彩光影帶出窗外月亮及銀河系，雙鵲的連番飛入，象徵從古到今的千里嬋娟及花好月圓。
除光雕秀煥新外，新北市政府文化局更首度策劃光雕與當代傳奇劇場青年團「興傳奇青年劇場」合作，推出結合浪漫愛情劇演出的林園光雕2.0版，透過科技智能光影與傳統劇曲現代詮釋的搭配，演繹林園來青閣樓體光影之美。全劇將以三段著名的民間故事：紅娘、嫦娥奔月、月下老人等串聯而成，重新編譯愛情傳說，並以當代傳奇劇場擅長的傳統戲曲結合現代舞詮釋演出。
難得一見的視覺與聽覺饗宴，歡迎結伴夜訪林園，體驗虛實交錯的甜蜜夢境。
-INFORMATION-
9月起
國定古蹟林本源園邸（板橋區西門街9號）
02-2965-3061#23服務臺
www.linfamily.ntpc.gov.tw
更多活動詳情請上官網或電洽查詢
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