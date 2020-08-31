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潮念舊生活節

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市政府文化局

呈現板橋府中地區新舊交融的深厚文化底蘊，新北市政府文化局自9月12日起，為「板橋府中美學示範基地」專案規劃舉辦的「潮念舊生活節」，邀請大家在街頭巷尾之間感受板橋古城新生魅力，認識在地的文化故事，體驗文化在生活中的種種美好與溫暖。

也許在市集中找到驚喜，也許在巷弄中遇見藝術，也許在古建築中體驗光影之美。又或者在每一次的轉身中，沉浸在板橋老故事的趣味與人情，在每一步的遊歷中，挖掘屬於自己的文化體驗。古典與當代的交錯並置，藝術與生活的交融和諧，科技與美學的連結互動，各種樣貌的府中，各種味道的府中，等待著旅人來探索品味，攜回豐盛盈盈的記憶。

系列活動一　遊逛市集

活動期間的每個週末，將在府中行政園區廣場（板橋區公所與新北市政府警察局間廣場）舉辦「潮念舊市集」，匯集新北市在地品牌，包含文創藝品、手工藝品、飲食等多元類型攤位，邀請大家到府中，看見品牌新與舊的結合，兌現美好生活。

此外，第6屆「文昌街生活學堂─文化串門子」，結合板橋在地歷史脈絡與社區亮點，於國定古蹟林本源園邸（林家花園）旁的文昌街展出約50個攤位，邀請板橋10所國中小學校師生、生態環境推廣團體及友善環境的文創設計單位，傳達創意有趣的環境永續理念。

系列活動二　玩賞展演

林本源園邸繼去年浪漫光雕引起熱烈迴響，今秋將推出新版光雕，並與當代傳奇劇場青年團「興傳奇青年劇場」合作，推出結合浪漫愛情劇演出的「興傳奇青年劇場Ｘ林園光雕」，科技智能互動將和傳統劇曲的現代詮釋，碰撞出難得一見的藝術饗宴。

結合板橋435藝文特區駐村藝術家與海內外藝術團隊共同參與的「巷弄裝置藝術展」，是活動的另一亮點。讓藝術走入公共空間，以藝術柔軟且感性的力量帶動群眾對於美學的想像，進而連結生活經驗，產生更多與藝術對話的可能。

除了設置與環境相互呼應的裝置作品，還有動態藝術展演，包括行為藝術、互動舞蹈與劇場表演，在街區與巷弄中感受藝術氛圍。

系列活動三　走踏府中

林本源園邸實境解謎遊戲，兼具知識性與娛樂性，透過AR擴增實境結合府中古城與園林實景，以遊戲方式實地走訪各景點，破解謎題後，景點的文化歷史特色也揭露在玩家面前，歡迎大小朋友一起組隊闖關。

「美學走走」以「古城的取徑」為主題，強調共創性的社區參與行動，以文昌街24巷作為藝術實踐場域，並擷取林本源園邸獨特的窗花元素為創作題材，呈現美學態度與在地視野，共有攝影藝術展、共創工作坊與共享體驗活動可以參與。

「美學觀察隊」以設計師視角，就視覺效果、構圖比例、色彩分佈、畫面平衡等設計準則，並連結板橋文史故事，探索府中美學走讀點。運用美學工具卡觀察府中地區建築、公共空間或藝術裝置的結構、材質紋理和用色，提升美感力！

「串旅行」則將板橋在地老故事，連成一條文化故事路徑，帶領大家感受既熟悉又陌生的板橋，並實際拜訪友善店家對板橋的熱愛與創意。市民的生活就是學堂，包羅萬象的知識就在身邊俯拾即是。

-INFORMATION-

09/12-10/25，週六～週日，16:00-21:00

新北市板橋府中地區（府中捷運站及國定古蹟林本源園邸周邊等區域）

02-2969-0366#55黃小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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