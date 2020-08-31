2020綠生活音樂節─5G共好
資料提供／新北市政府文化局
友善環境從生活做起，假日休閒活動當然也不例外。新北市政府文化局特別在新北大都會公園，舉辦為期2天的「2020綠生活音樂節」，要和大家相約「5G共好」。
Green Fusion Music：音樂、草地、不插電，雙舞臺多樣呈現──音樂節的重點活動為雙舞臺演唱會，邀集動力火車、楊乃文、Leo王、ØZI、Karencici、八三夭、許書豪、艾怡良、雷光夏等知名藝人，演出嘻哈、民謠、電音、輕搖滾等創作音樂，同時有6組優選綠生活創作樂團參與演出，發掘綠生活的音樂創作能量。
Green Creation：市集、美食、體驗，綠色創意的千變萬化──音樂節周邊規劃了「綠境市集」、「綠仙子食堂」、「綠坊工作室」、「綠色共享計畫」等區域，新北市特色美食及創作，等著大家來細細品嚐。
Green Art：裝置、藝術、造景，貼近與美的距離──結合大都會公園原始的綠地樣貌，可以遇見綠生活裝置藝術品，跟著風車走，找到心中的綠生活。
Green Style：野餐、遊憩、寵物，沉浸綠生活氛圍──設置帳篷野餐區（非過夜），讓大小朋友遠離城市喧囂，感受大自然的璀璨感動，用最舒服的方式享受音樂饗宴。另設置寵物友善專區，毛小孩可與主人一同享受片刻美好。
Green Yourself：運動、瑜珈、親子，打造心靈綠洲──邀請瑜珈老師帶領親子一起沐浴在大自然中，投入加倍的專注，與自己相處。另外安排專業教練帶領親子進行健身操，或設置障礙物供親子微體驗，此外，深受孩子們喜歡的OPEN！家族也將和大朋友、小朋友來場初秋派對。
-INFORMATION-
09/19-09/20
新北大都會公園（三重區疏洪東路一段）
02-2960-3456#4569章小姐
新北市綠生活音樂節更多活動詳情請上臉書粉絲專頁或電洽查詢
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