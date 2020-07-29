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2020新北南島文化節

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市立十三行博物館

耀眼的陽光、一望無垠的海景、冰涼的椰子汁，在全球疫情仍然嚴峻的狀態下，太平洋的海島風情格外令人想念。

廣袤的太平洋上，數以千計的島嶼分布，學者透過語言比對和文化研究，意外發現這些島上住民共享相似的文化特質，最後命名為「南島語族」。南島語族分佈的範圍東起復活節群島，西迄馬達加斯加，南達紐西蘭，最北為臺灣，而島上住民所說的語言──南島語，也是世界上分布最廣的語言。

臺灣不僅是南島語族分布的最北端，也被認為是南島語族的起源地之一，臺灣原住民族在神話傳說、祭祀禮俗、工藝創作等面向，均彰顯了與南島語族之間的緊密連結，也展現出在南島語族中的重要性，其獨特的服飾、嘹亮的歌聲及結合生活習俗的舞蹈，更成為臺灣在國際上受人矚目的焦點之一。

為推廣南島與臺灣原住民族文化，新北市立十三行博物館特別於今年8月1日原住民族日，辦理「2020新北南島文化節」為期2天的慶祝活動，推出樂舞表演、技能體驗、文創市集與美食饗宴等四大主題活動，共計有60個攤位、18場表演。活動時間自下午3時30分至晚間8時30分，十三行博物館也特別加碼夜間開放至9時止，並提供免費接駁專車服務，邀請市民朋友前來體驗熱情奔放、獨具特色的南島風情。

-INFORMATION-

08/01-08/02

新北市立十三行博物館（八里區博物館路200號）

02-2619-1313#306許先生

www.sshm.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P66「遊藝雙城」之「新北市立十三行博物館」

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