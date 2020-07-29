府中美學基地新體驗 實境解謎遊戲上線囉

資料提供／國定古蹟林本源園邸

在古蹟中解謎題、過關卡？想像不到吧！但這是真的！

新北府中地區最經典、最重要的美學基地──「國定古蹟林本源園邸」，與雲端行動多媒體互動開放平臺──「蹦世界」、「當代傳奇劇場」等跨界合作，開發專屬府中地區包含林家花園的實境解謎遊戲，只要打開手機下載遊戲，就能輕鬆上手立即體驗。

遊戲內容以林本源園邸為故事主題核心，透過擴增實境（AR）將虛擬題示與府中古城、花園園林實景結合，板橋府中周邊及園邸文化特色景點也融入其間，在遊戲故事和關卡中，更可見傳統戲曲的元素，玩家在傳統戲曲餘音的帶領下回到過去，幫助神祕男子踏遍枋橋舊城區，尋找過往記憶，同時慢慢認識園邸的過去，了解板橋府中周邊景點和板橋林家之間的歷史連結，以及埋藏於其中的美好價值。

如此虛實交錯、身歷其境的實境解謎遊戲，透過寓教於樂的方式，吸引兒童、青年等不同年齡層的手遊族，縮短古城文化和大眾之間的距離，促進地方發展與文化紮根，發展城市新美學。第一波遊戲將於8月2日上線，敬請期待。

-INFORMATION-

08/02（日）起

國定古蹟林本源園邸（板橋區西門街9號）

02-2965-3061#23服務臺

www.linfamily.ntpc.gov.tw 國定古蹟林本源園邸-板橋林家花園

更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

其他活動請參見P69「遊藝雙城」之「國定古蹟林本源園邸」