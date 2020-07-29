資料提供／新北市政府文化局

怪獸如火如荼訓練中！為了獲得明年競技大會的冠軍，今年暑假怪獸化身成為訓練好手，循著「冠軍訓練祕笈」，前往5個島，尋找祕笈內的神祕符號，並展開一場鍛鍊的旅程。5個島分別為怪獸島X（新北大都會公園）、遊樂島（新北市市民廣場）、恐龍島（府中商圈）、玩美島（新北美╳陶博館展區）及夢幻島（線上系列活動），內容包含精采演出、藝術裝置及線上小遊戲等，大小朋友快來和怪獸一起Level Up！

怪獸島Ｘ即將落幕 玩美島完美登場

怪獸島X（新北大都會公園）即將於8月2日落幕！8月1日由教育局特別規劃「2020年全民瘋藝術─兒藝節系列活動」由嚴立婷、梁赫群、潘若迪，以及YOYO家族西瓜哥哥、番茄姐姐與親子一起律動、聊教養，臺灣特技團《童趣》帶來拋接、翻滾疊羅漢等精彩絕倫特技演出，還有萬里國中擂鼓隊、莒光國小打擊樂團及板橋國中行進樂隊帶來振奮人心樂曲，現場更有「小小波麗士、小小消防員」職業探索、親子樂樂棒球及足球等，邀請親子一起來運動；8月2日邀請如果兒童劇團擔綱大都會公園閉幕演出，帶來義大利即興喜劇《媽媽咪噢！》，以輕鬆有趣的互動，讓小朋友沉浸其中，歡笑不斷，千萬別錯過。

覺得在怪獸島X（新北大都會公園）玩得還未盡興，別擔心，玩美島（新北美╳陶博館展區）即將於8月8日登場，特別規劃「小小美術館員出任務」藝術體驗關卡，由藝術家引領小朋友一起想像美術館的誕生，從五感刺激、手作體驗和藝術共創等不同體驗關卡，學習策展、色彩學等有趣觀念，邀請大家一起來蓋美術館。此外，深受小朋友喜愛的「新北美術號ARTGOGO藝術行動巴士」，也將來到玩美島，等著大家來體驗！

市民廣場遊樂島 樂高建築景點別錯過

今年新北兒藝節的另一大亮點，莫過於樂高進駐遊樂島（新北市市民廣場）！

島內不但有用樂高積木造型製作小火車及臺灣知名建築景點，小朋友可以一邊乘坐小火車，一邊觀賞樂高版臺灣景點！還有樂高機器人體驗編程道具，小朋友可使用平板電腦，透過簡單選項幫機器人設計各種舞蹈及動作，體驗樂高機器人具科學、藝術和互動學習教育的編程樂趣。此外，由樂高積木所組成的大型機械鐘，在每個整點，就會進行樂高機器人及樂高機械動物跳舞演出，千萬別錯過迷人的樂高世界！

除了超吸睛的樂高世界，水泥怪也將化身為大型扭蛋機，只要於現場和扭蛋機或其他怪獸背板拍照打卡上傳臉書、設公開，並標註「#我在新北兒藝節等你」，換取號碼牌（限量換取，換完為止）後，就可憑號碼牌兌換代幣一枚，玩扭蛋一次，扭蛋內有智慧型手錶及怪獸小禮等眾多好禮。

府中商圈恐龍島 繽紛恐龍迷走

在充滿活力的夏季裡，每個恐龍都裹上適合夏季的繽紛糖果色衣裳，出沒在府中商圈，歡迎大小朋友和各種顏色的恐龍拍照，一起享受府中商圈的繽紛滋味。

另於週五至週日將有多場快閃街頭演出，8月1日更邀請到小朋友們最喜愛的巧虎和琪琪，帶來活力十足的演出。

此外，別忘了逛逛與兒藝節合作的店家，折扣、送好禮及活動期間才有的限定活動等眾多好康優惠等著大小朋友來挖掘。現在就出發前往恐龍島！

線上遊戲寓教於樂 周邊活動超豐富

今年首創的線上系列活動，結合趣味藝術鑑賞、街頭活動欣賞、歷史古蹟介紹、自然景點探索及敏捷反應訓練等不同面向，設計出8個線上小遊戲關卡，讓小朋友於遊戲中也能學習到藝術知識，寓教於樂，且結合實體場域，鼓勵線上遊戲的朋友來戶外場兒藝節，體驗及享受更多藝術文化。

除了兒藝節主活動外，還有由文化局各館舍準備的周邊活動，如新北市立鶯歌陶瓷博物館的「夏日泥巴藝術季」有陶氣打卡牆、萬人許願糖果、馬賽克拼貼秀及眾多營隊活動；新北市立圖書館的「穿越新北．在地走讀」，辦理親子走讀活動，鼓勵親子一起走讀新北，認識新北市。其他還有如府中15的「兒童影展—萌獸成長趣」，新北市立黃金博物館的「水金九藝術教育體驗課程」等等，詳細活動資訊歡迎上各館官網查詢。

「2020新北市兒童藝術節─怪獸訓練場」活動表

時間 訓練場 地點

07/25-08/02，16:00-21:00 怪獸島X 新北大都會公園（三重區疏洪東路一段，近捷運三重站）

07/25-08/09，16:00-21:00 遊樂島 新北市市民廣場（板橋區中山路1段161號）

07/25-08/09，16:00-21:00 恐龍島 府中商圈

08/08-08/16，15:00-19:00

（週一～週四至18:00） 玩美島 新北美╳陶博館展區（鶯歌區文化路200號）

07/25-08/16 夢幻島 線上系列活動

-INFORMATION-

07/25-08/16

新北大都會公園、新北市市民廣場、府中商圈、新北美╳陶博館展區、官網

02-2950-9750#106廖小姐

www.newtaipei-summer.tw更多活動詳情請上官網或電洽查詢