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2020新北市兒童藝術節怪獸訓練場

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市政府文化局

百年一次的競技大會將於明年隆重登場，競技項目包羅萬象，要拿冠軍相當不容易。怪獸界最近流傳一本「冠軍訓練祕笈」，據說只要跟著上面的方式訓練，就能成為冠軍，但是這本秘笈內除了5個島的地圖和符號外，什麼都沒有！為了成為冠軍，怪獸們決定一起合作，踏上鍛鍊的旅程，找出符號的秘密。

市府團隊共同打造 5大場域全面升級

為了展開訓練以及尋找符號的秘密，怪獸們即將前往「冠軍訓練祕笈」內的5個島，分別是新北大都會公園、新北市市民廣場、府中商圈、新北美╳陶博館展區，以及線上活動區。

在每個島上將會發生什麼樣的故事？由黃金市府團隊──文化局、教育局、高灘處共同打造的「兒童藝術節」，將集結精采演出、特色藝術裝置和線上小遊戲等，這麼好玩的訓練場，大朋友、小朋友一定要來新北，和怪獸們一同訓練，迎接專屬於自己的「怪獸」暑假。

新型態文化生活 玩出心距離

疫情逐漸穩定，新北市政府在安全的考量下，規劃戶外及線上兒藝節，讓孩子們能安心參與。尤其是戶外區，特別挑選新北大都會公園作為基地，不只讓小朋友放電，還能讓家長們充電。同時結合堤坡滑梯樂園全區開幕，以「臺灣特色動物」為主題打造，全齡化且共融性的遊具，充滿教育意義，讓大小朋友一邊遊玩一邊學習，溜出心距離，玩出心健康。尋找符號的兒藝節怪獸們也將出沒在現場，期待小朋友一同來鍛鍊身心靈。

此外，還有多種戶外藝術裝置，拍照打卡好好玩；新北市博物館家族今年也準備多樣化的藝術體驗，還有喜歡表演的觀眾不能錯過由學校、團隊帶來的演出，最舒適的社交距離就在新北市兒童藝術節！

新北市市民廣場 特製積木小火車

特別量身打造的積木小火車，出現在新北市市民廣場！不只好看、好拍、好玩，還能搭乘，坐過各類小火車的朋友，絕對不能錯過積木小火車的搭乘體驗。

小朋友最喜愛的兒藝節怪獸，也將變身為大型扭蛋機，坐落廣場舞臺上，於兒藝節期間，只要達成指定條件，即可免費扭一次，抽取小禮物，還可以和怪獸們合影，見證同甘共苦的訓練回憶。

覺得積木小火車、大型扭蛋機玩不過癮？現場還有多項大型遊具、眾多藝術裝置和充滿驚喜的快閃演出，保證讓大家樂開懷，不想回家。

彩色繽紛恐龍　府中商圈新體驗

平日倍受喜愛的府中商圈及456行政園區，在兒藝節活動期間將搖身一變，變出不同顏色的恐龍，繽紛而鮮豔的牛頭龍、三角龍、劍龍等彩色恐龍，將在府中商圈與大小朋友來場不期而遇的約會！

除了和恐龍們拍照打卡，也不要忘了逛逛府中商圈的店家，與兒藝節合作的店家，有許多限定的優惠；週末假日另有街頭藝人等精采演出。眾多繽紛體驗等候著小朋友，快來與怪獸們一起進入彩色恐龍的世界裡訓練和探險。

新北美×陶博館展區 一起來蓋美術館

新北市立美術館即將於民國111年誕生，為了讓小朋友也能體驗，特別規劃一起蓋美術館的活動，小朋友快來和怪獸們一起接受這項訓練與挑戰。

關於美怎麼玩，怎麼玩才完美？千萬不要錯過由新北市立美術館精心打造，具有創意和魅力的島嶼，有許多好玩有趣的體驗、神祕的快閃表演和兒藝節怪獸花園，快來跟著新北美蓋新玩！

宅家玩兒藝 線上抽獎品

為了讓大家更安心享受兒藝節，除規劃實體活動，新北市政府文化局也打造了線上兒藝節，讓大家能輕鬆在家玩兒藝。

線上遊戲有4個小遊戲關卡，可以體驗不同的小遊戲，遊戲還結合其他4大實體島，透過虛實搭配，將兒藝節體驗升級。不僅如此，還有機會獲得Switch，玩遊戲抽獎品，好康不要錯過！

遊戲之外，新北市博物館家族也規劃線上影片，帶大家一起深入了解各博物館。還有「未來怪獸大募集」，邀請大小朋友一起來創作，第一名將有機會將怪獸實體化，相關最新訊息請密切關注活動網站，宅在家玩兒藝，就是這麼FunFunFun！

「2020新北市兒童藝術節」活動表

地點 時間 地址

新北大都會公園 07/25-08/02 三重區疏洪東路一段，近捷運三重站

新北市市民廣場 07/25-08/09 板橋區中山路1段161號

府中商圈 07/25-08/09 府中456行政園區及周邊

新北美×陶博館展區 08/08-08/16 鶯歌區文化路200號

線上系列活動 07/25-08/16 活動官網

07/25-08/16

新北市市民廣場、府中商圈、新北大都會公園、鶯歌陶瓷博物館

02-2950-9750#106廖小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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