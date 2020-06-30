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接招！恁來恁來─新北藝師齊聚林園

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／國定古蹟林本源園邸

板橋府中，舊板橋府城的所在區域，曾是板橋發展最為繁華的核心地區及文教中心。今年新北市政府「板橋府中美學示範基地」專案逐步推動，軟硬體同步提升，除美學觀察隊活動、黃石市場搬遷工程等，國定古蹟林本源園邸亦是府中美學計畫裡不可或缺的文化推廣重心。

傳統藝術承載了世代文化的智慧與累積，為使珍貴技藝走進常民生活，仲夏期間，林本源園邸邀請新北市傳統工藝和傳統表演藝術藝師跨界同臺，帶來豐富多元的藝文展演。藝師及其藝生將齊聚園邸，展現傳統技藝與新世代傳承的薪傳風采。

登錄藝師之傳承使命

一輩子做好一件事，是聽來容易卻鮮少人能夠做到的事。

新北市境內，正是有多名藝師用一輩子的時間，將一身技藝提煉至爐火純青，更獲得新北市「無形文化資產保存者」的殊榮。藝師們鑽研自身技藝之餘，也從未忘懷永續傳承文化香火。此次即以「傳承」與「技藝」為主題，期望經由靜態工藝聯展、動態藝師匯演及工作坊等多元活動，提供市民朋友參與、親近傳統藝術。

工藝聯展 遊藝林園

「工藝聯展」特請登錄藝師們出借代表性的工藝作品，在林家花園為遊客規劃遊園賞藝路線，以製墨、銅鑼、糊紙、獅頭及剪紙等傳統工藝品串聯花園內所有景點，在不同的展間中帶領大家欣賞傳統工藝的傳承風貌、工藝風采及專業知識。並規劃藝師與藝生一同展出作品，體現藝生在承襲精神的過程中，結合自我的累積所走出的創新特色。

除工藝作品的展出，展覽期間的週末，藝師與藝生將親臨林家花園辦理工藝DIY工作坊，透過寓教於樂的方式，讓大眾體驗藝師投入一生傳承之珍貴技藝，拉近與藝師距離。

藝師匯演 夜間響宴

此外，「傳統藝師匯演」亦於仲夏夜間熱鬧開演。林本源園邸曾於6月率先推出京劇、布袋戲與說唱藝術等端午節應節戲系列演出，獲得廣大迴響。緊接著在7月11日至8月23日的每個週六夜晚，將由登錄表演藝師及其子弟兵帶來7場精采演出，且看各路藝師展現其看家本領再現經典，讓老戲迷重溫往日時光，新觀眾有機會一睹大師風範。歡迎攜家帶眷、揪團一起夜探林家花園，於夜晚的徐風中享受不一樣的仲夏夜。

傳統工藝及表演藝術雙重經典、一次享受，就在林本源園邸，各場工作坊及演出名額有限，敬請提早規劃行程，讓自己擁有藝文氣息滿滿的夏日時光。

07/11-08/23

國定古蹟林本源園邸（板橋區西門街9號）

02-2965-3061#23服務臺

www.linfamily.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

其他活動請參見P69「遊藝雙城」之「國定古蹟林本源園邸」

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