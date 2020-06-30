快訊

大同公司派大勝！9席董事全拿守住經營權 黃國昌無緣獨董

評／心臟按摩沒比腳底按摩便宜，但健保給付卻顯廉價

山城治癒術 水金九礦山採金之路遊程體驗

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市立黃金博物館

面山環海的水金九（水湳洞、金瓜石及九份），倚著基隆山的懷抱，眺望遠方漁船穿梭，擁有得天獨厚的美景；土地下，礦脈綿延，孕育了數代採礦人，造就了特殊的山城文化。

這座山城雖已不再採礦，卻深具療癒的奇幻能力，每位旅人走遊至此，都能得到不一樣的回饋，找到屬於自己的風景。

從7月開始到10月，新北市立黃金博物館將陸續推出不同系列的青春山海線主題遊程，期待來到水金九山城的旅人們，都能在山海和人文景致中深度感受到水金九地區特有的治癒能力。

7月小孩放電、父母放空

7月正值暑假，遊程以「小孩放電、父母放空」為題，現正報名中。

快快帶孩子到山城走走，來個白天超充實、回家超放鬆的山城療癒行程，跟著山城美館踏查水湳洞，找找乾淨水源、手作豆腐；或跟著九份金礦博物館館長，走走九份輕便路、聽聽山城的採礦故事，孩子將不會電力過剩，完美解決家長的煩惱。

8月陪孩子們完勝暑假作業

還在煩惱孩子們的暑假作業缺少家族回憶照片？黃金博物館設計3條不同主題路線，將於7月20日起開放報名，歡迎全家大小來山城玩一場！

「野溪淘金體驗」活動日期為8月8日、15日，每日上午、下午各一場，共計4梯次。水金九地區的金礦礦區最為人熟知，傳聞地下礦區可能還有50多公噸的藏金量！跟隨年逾90歲的老礦工陳石城爺爺、與在地礦二代──二姐吳麗君的腳步，走近金瓜石野溪，體驗在地傳統技能，探索金瓜石產業的小祕密！

「索道遺跡探險隊」活動日期為8月9日、16日，每日上午、下午各一場，共計4梯次。在水金九山城的黃金年代，礦工們利用台車索道運送礦產，在聚落45度的斜坡索道，遼闊視野可俯瞰陰陽海美景。大小朋友組成的探險隊，將跟著在地達人張傳益與吳朝潭先生，一同穿梭祈堂小巷、聽著他們經歷過的人文故事，感受山城靜謐時刻。

「九份療癒所，藥草製作事」活動日期為8月22日、23日，每日上午、下午各一場，共計4梯次。可曾聽過「琉瑯觀光古道」？它曾是瑞芳通往九份、用來運送採礦物資的重要輕便鐵道之一。此次將邀請九份野事草店創辦人李明峰，帶領大家走訪琉瑯觀光古道，了解採集藥草的基本知識，並將採集後的藥草親手製成大浴包，是貨真價實取自山城的難得紀念品！

9月、10月後青春＆老朋友

在夏季尾聲的9月，還有為20餘歲的後青春世代，規劃自然療癒的「後青春山海派對」遊程，以及10月為樂在經營生活的長輩們打造的「老朋友迺九份」文化之旅，活動內容包含海邊茶席、溯溪、戶外瑜珈等等，找上三五好友或帶著家人，一起到山城來一場專屬於老朋友的旅行，以各種方式感受黃金山城的自然寬闊與人文溫暖，爬山、品茶、享受生活的文化漫遊水金九。

上述各項遊程，每梯次限額15名，且為求導覽及體驗品質，參加年齡需7歲以上；部分安排戶外行程，為顧及孩童安全，18歲以下孩童需與家長一同報名。機會難得，報名請從速。

-INFORMATION-

即日起至10/15

新北市立黃金博物館

02-2496-2800#2894營運推廣組

www.gep.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P67「遊藝雙城」之「新北市立黃金博物館」

相關新聞

山城治癒術 水金九礦山採金之路遊程體驗

從7月開始到10月，新北市立黃金博物館將陸續推出不同系列的青春山海線主題遊程，期待來到水金九山城的旅人們，都能在山海和人文景致中深度感受到水金九地區特有的治癒能力。

接招！恁來恁來─新北藝師齊聚林園

傳統藝術承載了世代文化的智慧與累積，為使珍貴技藝走進常民生活，仲夏期間，林本源園邸邀請新北市傳統工藝和傳統表演藝術藝師跨界同臺，帶來豐富多元的藝文展演。藝師及其藝生將齊聚園邸，展現傳統技藝與新世代傳承的薪傳風采。

2020新北市兒童藝術節怪獸訓練場

百年一次的競技大會將於明年隆重登場，競技項目包羅萬象，要拿冠軍相當不容易。怪獸界最近流傳一本「冠軍訓練祕笈」，據說只要跟著上面的方式訓練，就能成為冠軍，但是這本秘笈內除了5個島的地圖和符號外，什麼都沒有！為了成為冠軍，怪獸們決定一起合作，踏上鍛鍊的旅程，找出符號的秘密。

美術課化身遊樂場 新北市立美術館創意美術課全新上架

新北市立美術館和藝術家共同開發美術課，由藝術家帶孩子用加工材料變出各種造形，學生分工合作、你剪我貼，化身小小加工廠員。

繪本兜兜風─跟著繪本去旅行

「繪本兜兜風」成立於2019年，由一群熱愛繪畫的創作者組成。這群有著不同生命歷程的創作者，藉由畫筆細膩的表現出個人的心思與夢想，娓娓道出他們獨一無二的人生故事。

2020新北市鼓藝節 新莊响仁和鼓文化特展

此特展是一年一度「新北市國際鼓藝節」的重點活動之一，透過展覽的規劃，帶領大家深度認識新莊鼓文化。今年將特別結合新莊廟街和响仁和鼓文化館，讓參訪的朋友了解製鼓歷程，以及新莊鼓的百年歷史，體驗一趟可以涵養心靈的文化之旅。

第十屆新北市文學獎 徵件起跑

全球文學創作高手看過來！──為展現新北文學能量，培育閱讀與寫作人口，新北市辦理「新北市文學獎」，今年已邁入第十屆。

2020新北市學生影像新星獎徵件起跑

最受學生歡迎的電影獎，並且創下全國學生影像類競賽最高徵件量，最受學生青睞的「新北市學生影像新星獎」，2020年徵件活動正式開跑。

穿閱新北 在地走讀

今年新北市立圖書館以「帶著書本去旅行」為主題，邀請作家、文史工作者和在地店家攜手參與，規劃一系列結合閱讀及導覽新北人文、歷史、地景、生態、產業等地方特色的走讀活動，邀請市民朋友一同參與，到戶外走走，認識並了解新北各地特色文化！

「2020新北市美展」 徵件開始

即日起，「2020新北市美展」開始受理徵件，今年的報名方式新增「網路報名」，採行網路或紙本雙軌報名，提供更多元便利的方式報名參賽，參賽者可以選擇自己方便的途徑報名。歡迎熱愛藝術創作、身體充滿藝術分子的藝術家們投件參賽。

2020新北市潑水節online 我在新北為全世界祈福

潑水節也稱宋干節（每年4月13日至4月16日），是泰語民族和東南亞地區最盛大的傳統新年習俗，包括泰國、緬甸、寮國、柬埔寨、中國雲南傣族、海外泰國人聚居地香港九龍城、緬僑聚居地以及新北市中和區等地的人們，當天清早起來便沐浴、盛裝，前往佛寺禮佛，禮佛後取清水相互潑灑，以潑水的動作意味除去前一年的災厄、不順，並祈福來年帶來好運，被水潑得越多，得到的幸福也越多。

走讀礦山─翻閱採金之路

近年各國文化資產保存推廣經常運用文化路徑（cultural route）觀點，指文化活動發生過程中所行經之處與周邊環境，藉由有形或無形文化遺產反映文化互動，可以是既有路線或串連單一遺產遺跡形成網絡，本次展覽援引相關的概念，期望呈現「採金之路」文化遺產的整體價值。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。