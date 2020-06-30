山城治癒術 水金九礦山採金之路遊程體驗

資料提供／新北市立黃金博物館

面山環海的水金九（水湳洞、金瓜石及九份），倚著基隆山的懷抱，眺望遠方漁船穿梭，擁有得天獨厚的美景；土地下，礦脈綿延，孕育了數代採礦人，造就了特殊的山城文化。

這座山城雖已不再採礦，卻深具療癒的奇幻能力，每位旅人走遊至此，都能得到不一樣的回饋，找到屬於自己的風景。

從7月開始到10月，新北市立黃金博物館將陸續推出不同系列的青春山海線主題遊程，期待來到水金九山城的旅人們，都能在山海和人文景致中深度感受到水金九地區特有的治癒能力。

7月小孩放電、父母放空

7月正值暑假，遊程以「小孩放電、父母放空」為題，現正報名中。

快快帶孩子到山城走走，來個白天超充實、回家超放鬆的山城療癒行程，跟著山城美館踏查水湳洞，找找乾淨水源、手作豆腐；或跟著九份金礦博物館館長，走走九份輕便路、聽聽山城的採礦故事，孩子將不會電力過剩，完美解決家長的煩惱。

8月陪孩子們完勝暑假作業

還在煩惱孩子們的暑假作業缺少家族回憶照片？黃金博物館設計3條不同主題路線，將於7月20日起開放報名，歡迎全家大小來山城玩一場！

「野溪淘金體驗」活動日期為8月8日、15日，每日上午、下午各一場，共計4梯次。水金九地區的金礦礦區最為人熟知，傳聞地下礦區可能還有50多公噸的藏金量！跟隨年逾90歲的老礦工陳石城爺爺、與在地礦二代──二姐吳麗君的腳步，走近金瓜石野溪，體驗在地傳統技能，探索金瓜石產業的小祕密！

「索道遺跡探險隊」活動日期為8月9日、16日，每日上午、下午各一場，共計4梯次。在水金九山城的黃金年代，礦工們利用台車索道運送礦產，在聚落45度的斜坡索道，遼闊視野可俯瞰陰陽海美景。大小朋友組成的探險隊，將跟著在地達人張傳益與吳朝潭先生，一同穿梭祈堂小巷、聽著他們經歷過的人文故事，感受山城靜謐時刻。

「九份療癒所，藥草製作事」活動日期為8月22日、23日，每日上午、下午各一場，共計4梯次。可曾聽過「琉瑯觀光古道」？它曾是瑞芳通往九份、用來運送採礦物資的重要輕便鐵道之一。此次將邀請九份野事草店創辦人李明峰，帶領大家走訪琉瑯觀光古道，了解採集藥草的基本知識，並將採集後的藥草親手製成大浴包，是貨真價實取自山城的難得紀念品！

9月、10月後青春＆老朋友

在夏季尾聲的9月，還有為20餘歲的後青春世代，規劃自然療癒的「後青春山海派對」遊程，以及10月為樂在經營生活的長輩們打造的「老朋友迺九份」文化之旅，活動內容包含海邊茶席、溯溪、戶外瑜珈等等，找上三五好友或帶著家人，一起到山城來一場專屬於老朋友的旅行，以各種方式感受黃金山城的自然寬闊與人文溫暖，爬山、品茶、享受生活的文化漫遊水金九。

上述各項遊程，每梯次限額15名，且為求導覽及體驗品質，參加年齡需7歲以上；部分安排戶外行程，為顧及孩童安全，18歲以下孩童需與家長一同報名。機會難得，報名請從速。

-INFORMATION-

即日起至10/15

新北市立黃金博物館

02-2496-2800#2894營運推廣組

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更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P67「遊藝雙城」之「新北市立黃金博物館」