2020新北市鼓藝節 新莊响仁和鼓文化特展

新莊是鼓的故鄉。昔日因淡水河河港航運發達，帶動新莊繁榮發展，在艋舺興盛之前，新莊曾是北臺灣政治、經濟與文教發展的重鎮，甚至享有「一府、二鹿、三新莊」的美名，日治期間，新莊各種民間娛樂十分活躍，各種戲班及廟會表演相當興旺。活動中最能帶動現場氣氛的，非「鼓」莫屬，新莊的製鼓業也隨之發達起來。

此特展是一年一度「新北市國際鼓藝節」的重點活動之一，透過展覽的規劃，帶領大家深度認識新莊鼓文化。今年將特別結合新莊廟街和响仁和鼓文化館，讓參訪的朋友了解製鼓歷程，以及新莊鼓的百年歷史，體驗一趟可以涵養心靈的文化之旅。

响仁和鼓於1927年由本名王桂枝的阿塗師所創辦，現在已傳至第三代王凱正。第二代的王錫坤師傅不只將製鼓視為一種傳統技藝的延續，更將製鼓技術提升至心境上的陶冶，視為一種修行之道，於其中不斷專研精進，形塑了响仁和厚實的精神與豐富的文化底蘊。第三代傳人王凱正努力跟隨父親鑽研响仁和的傳統製鼓工藝，也將年輕一代的新觀念與新想法帶入傳統的响仁和之中，持續打響响仁和的鼓聲。

去年特展以「傳」為主題，傳達王錫坤師傅貫徹到底的製鼓職人態度，守護响仁和傳統製鼓的堅持與信念，持續精煉並且加以發揚光大的精神。今年的特展將延續「傳」、「承」之策展理念，以「承」為核心，向眾人展現第三代响仁和傳人的文化傳承及創新。

06/12-07/29

新莊文化藝術中心（新莊區中平路133號）

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www.xzcac.ntpc.gov.tw

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