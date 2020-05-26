繪本兜兜風─跟著繪本去旅行

「繪本兜兜風」成立於2019年，由一群熱愛繪畫的創作者組成。這群有著不同生命歷程的創作者，藉由畫筆細膩的表現出個人的心思與夢想，娓娓道出他們獨一無二的人生故事。

此次策展主題「跟著繪本去旅行」，來自每一個人都是一本書的概念，而每一本書都是一個生命的故事，有寂寞的低潮也有積極樂觀的歡樂時刻，無論是悲苦或喜悅都是智慧的累積，也讓此書充滿驚奇與感動，透過創作者不同的人生體驗與視角，讓大家看到更寬更廣的世界。

打破過去人們對於傳統繪畫教育的既有思路，認為學習繪畫必須循規蹈矩、按部就班進入正規教育體系。然而真的是這樣嗎？雖然大多數人都相信自己不會畫畫。「繪本兜兜風」的創作者卻堅信：每個人都可以是創作者，都可以藉由繪畫來表達自己，用想像力和色彩來訴說自己的故事，讓自己發光發熱。

此次《跟著繪本去旅行》展覽，他們希望能成為別人的種子，啟動每個人的創作能量，於分享故事的同時，也被別人的故事滋養著。同時，藉由創作體驗的課程，「繪本兜兜風」將以最輕鬆的方式，帶領大家進入創作領域，不分年齡、不分職業，人人都能體驗到繪畫的樂趣。

邀請大小朋友隨著《繪本兜兜風》，以更宏觀的視野去實踐生活美學。當他們用藝術重新打造自我時，其實更關切如何持續更深入、多面向的開啟與生活的對話，進而為臺灣注入一股全新的藝術樣貌。

06/04-06/28

新北市美麗永安生活館（中和區中和路390號2樓）

02-2929-8830服務臺

www.yalac.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P63「遊藝雙城」之「新北市美麗永安生活館」