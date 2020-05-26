美術課化身遊樂場 新北市立美術館創意美術課全新上架

美術課歡笑不絕 想像力超爆發

新北市立美術館和藝術家共同開發美術課，由藝術家帶孩子用加工材料變出各種造形，學生分工合作、你剪我貼，化身小小加工廠員。

「我們的作品叫《眼睛星怪》！」另一組學生大聲說：「我們做的是外星怪獸，它叫做《異形》！」還有孩子說：「我們的有翅膀，是一隻《環球飛天母雞》！」「我們的原來是個會笑的小姐，越做越歪，所以是《正在紀念中的笑笑小姐》！」美術課堂不時傳來師生們的笑聲和孩子天馬行空的想法，激發孩子們的想像力。

藝術家Ｘ教師 推展兒藝教育

新北市立美術館座落於鶯歌區三鶯新生地，於2018年12月動土，預計2022年竣工。「兒童藝術教育普及與推廣」是新北市立美術館重要發展工作之一，在籌備階段，除透過藝術行動巴士將藝術帶入大眾生活，也主動深入校園，邀請藝術家與教育現場老師一起開發有趣的美術課。

美術館藝術教案開發計畫始於2018年，於2019年合作模式更臻完善，以新北市地理、人文特質為主軸，由藝術家與新北市政府教育局國教輔導團共備開發9則國小藝術教案。在開發期間，藝術家與輔導員經一次次的設計討論、課程共備、試教訓練與實驗教學，在雙方密切溝通與交流下，不僅建立良好的夥伴關係，更成功開發有別於現行美術課之有趣教案。

此外，2019年度計畫有賴國教輔導團分區到校輔導推動，美術館帶著藝術家跟著輔導團前往新北市各大區進行校園推廣，該分區內美術教師除了現場觀課外，課後透過大型議課活動進行課程的討論分享，使其更為完備。在雙向交流的合作互動下，將美術館資源真實的與教育現場對接，為孩子創造有別於現行課程的藝術學習經驗。

以STEAM為核心 跨領域實驗教學

面對日新月異的時代，為培養孩子具備適應未來世界的能力，全球導向以STEAM（Science, Technology, Engineering, Art and Math）為核心的概念，且有鑒於現代藝術創作的多元表現形式，使新形態的藝術課程更強調學習歷程性、跨域性、創造性、科技性等特質，因此今年度將以STEAM課程為理念核心，並串連幼兒園、國小、國中、高中不同教育階段，開發以藝術素養為導向之課程，並以示範學校為基地，由美術館藝術團隊與教育現場師資共同合作，將藝術家觀看社會的問題意識結合課程形式，帶入校園進行跨領域實驗教學。

新北市立美術館於籌備期間，持續透過教案開發建立館校合作模式，促進雙方藝術教育增能，逐步建立夥伴關係，串聯藝術教育網絡，為孩子創造藝術學習經驗。2019年創意美術課內容皆已上線，更多內容請上新北市立美術館官網查詢。

即日起

新北市立美術館籌備處

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