第十屆新北市文學獎 徵件起跑

資料提供／新北市政府文化局

文學以「人」為本，於解構再建構的過程中，形成豐富可觀的城市風貌。而堅持創作的朋友，是最值得細品的篇章。

全球文學創作高手看過來！──為展現新北文學能量，培育閱讀與寫作人口，新北市辦理「新北市文學獎」，今年已邁入第十屆。

而且因應全球化的現況，帶動新住民文化交融，並鼓勵大眾記錄生活所感，此次徵文除原有的「散文（一般組、青春組）」、「新詩（一般組、青春組）」、「短篇小說」、「繪本故事」，特別增設不分獎次的「新住民圖文創作」類別，而通通不限國籍、不限居住地，全球創作高手千萬不要錯過，歡迎踴躍投稿。

總獎金152萬，最高獎金15萬！──為獎勵書寫人才，激發創作能量，今年大幅提升各類別獎金，其中「短篇小說」首獎獎金更是由10萬元增加為15萬元，增加幅度達50%；而「新住民圖文創作」更是特別不分獎次入選30名，凡對新住民議題有興趣者皆可以圖文創作的方式投稿參加。喜愛創作的朋友，還在等什麼？快快振筆疾書，將心血結晶投寄新北市政府文化局。

防疫期間，沒什麼比創作更療癒了。──防疫期間，人際之間剩下眉目傳情，城市風景多了幾步社交距離；少了飛行、少了聚集，怎能少了交流？來寫作吧！沒什麼比創作更療癒了，每個故事，每個段子，都能琢磨數回，「第十屆新北市文學獎」徵件至109年7月31日止！今年持續推動「線上報名投稿」的報名方式，歡迎各國居家創作者善加利用。

-INFORMATION-

即日起至07/31

新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

02-2960-3456#4624莊小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

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