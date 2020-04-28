資料提供／新北市立圖書館

最近總是待在家裡好無聊，不想也不敢去人擠人的地方，卻又不知可以去哪兒走走？

今年新北市立圖書館以「帶著書本去旅行」為主題，邀請作家、文史工作者和在地店家攜手參與，規劃一系列結合閱讀及導覽新北人文、歷史、地景、生態、產業等地方特色的走讀活動，邀請市民朋友一同參與，到戶外走走，認識並了解新北各地特色文化！

此次活動，共分為四大主題：

主題一：作家帶路．文青漫遊行

幅員廣闊的新北市，坐擁豐富的自然美景與人文景致，許多獨具特色的奇景、奇事、奇聞，依舊靜靜的隱身在各地。

此次走讀活動，新北市立圖書館特別邀請到作家劉克襄、王浩一、李偉文老師及新北在地文史工作者等人，將帶領大小朋友走讀平溪街區、三峽小鎮、五股濕地等地。無論是否曾經去過這些地方，都歡迎大家跟隨老師們的腳步，探索充滿特色的新北好所在，再次發現新事物。

主題二：店家、頭家帶路趣

在地特色、在地發展與演進誰最知曉？答案自然是在地人！

新北市立圖書館邀請到板橋文昌街、烏來原住民文化、泰山等在地特色店家或相關產業的職人、文史工作者，與市民朋友分享當地店家經營、文化推廣等經驗，歡迎大手牽小手以不同的角度出發，認識在地社區，千萬別錯過。

主題三：親子享閱玩

邀請親子共讀、共同探索新北市各處歷史古蹟、生態觀察、美食品嘗、老街尋訪、農事體驗以及其生活文化，同時也將安排各種有趣又豐富的體驗活動，歡迎來親身感受當地特色。

主題四：在地知識學

新北市立圖書館目前在平溪、蘆洲長安、新莊中港、石碇、樹林、三峽及鶯歌分館，設有七座「在地知識學專區」，並且依地方特色蒐集及展示文獻書籍、影音與在地老照片等在地文史資料。

歡迎走逛至這些地方時，順道走進圖書館，翻閱相關好書，了解在地文化！

防疫不妨藝 安心走讀認識新北

一系列走讀活動也將配合在地特色相關圖書展示，期待透過作家、在地達人的帶領，大小朋友得以實地走訪踏查，彷彿親入書中描述的場景，因而能夠實際認識並體驗在地獨特文化和生活記憶，於連結在地情感的同時，感受與現代創意融合的趣味、新北市不同地區的特色與魅力，並且在日常生活中發現過去未曾發現的美好。

同時因應目前疫情的發展，為了讓大家都能夠安心的參與活動，活動中也將安排戴口罩、量體溫、提供酒精消毒等防疫措施，參加活動也可獲得小禮物，歡迎踴躍參與！

-INFORMATION-

即日起至10/31

新北市立圖書館（板橋區貴興路139號）

02-2953-7868#8010林小姐

www.library.ntpc.gov.tw

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