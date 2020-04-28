穿閱新北 在地走讀
資料提供／新北市立圖書館
最近總是待在家裡好無聊，不想也不敢去人擠人的地方，卻又不知可以去哪兒走走？
今年新北市立圖書館以「帶著書本去旅行」為主題，邀請作家、文史工作者和在地店家攜手參與，規劃一系列結合閱讀及導覽新北人文、歷史、地景、生態、產業等地方特色的走讀活動，邀請市民朋友一同參與，到戶外走走，認識並了解新北各地特色文化！
此次活動，共分為四大主題：
主題一：作家帶路．文青漫遊行
幅員廣闊的新北市，坐擁豐富的自然美景與人文景致，許多獨具特色的奇景、奇事、奇聞，依舊靜靜的隱身在各地。
此次走讀活動，新北市立圖書館特別邀請到作家劉克襄、王浩一、李偉文老師及新北在地文史工作者等人，將帶領大小朋友走讀平溪街區、三峽小鎮、五股濕地等地。無論是否曾經去過這些地方，都歡迎大家跟隨老師們的腳步，探索充滿特色的新北好所在，再次發現新事物。
主題二：店家、頭家帶路趣
在地特色、在地發展與演進誰最知曉？答案自然是在地人！
新北市立圖書館邀請到板橋文昌街、烏來原住民文化、泰山等在地特色店家或相關產業的職人、文史工作者，與市民朋友分享當地店家經營、文化推廣等經驗，歡迎大手牽小手以不同的角度出發，認識在地社區，千萬別錯過。
主題三：親子享閱玩
邀請親子共讀、共同探索新北市各處歷史古蹟、生態觀察、美食品嘗、老街尋訪、農事體驗以及其生活文化，同時也將安排各種有趣又豐富的體驗活動，歡迎來親身感受當地特色。
主題四：在地知識學
新北市立圖書館目前在平溪、蘆洲長安、新莊中港、石碇、樹林、三峽及鶯歌分館，設有七座「在地知識學專區」，並且依地方特色蒐集及展示文獻書籍、影音與在地老照片等在地文史資料。
歡迎走逛至這些地方時，順道走進圖書館，翻閱相關好書，了解在地文化！
防疫不妨藝 安心走讀認識新北
一系列走讀活動也將配合在地特色相關圖書展示，期待透過作家、在地達人的帶領，大小朋友得以實地走訪踏查，彷彿親入書中描述的場景，因而能夠實際認識並體驗在地獨特文化和生活記憶，於連結在地情感的同時，感受與現代創意融合的趣味、新北市不同地區的特色與魅力，並且在日常生活中發現過去未曾發現的美好。
同時因應目前疫情的發展，為了讓大家都能夠安心的參與活動，活動中也將安排戴口罩、量體溫、提供酒精消毒等防疫措施，參加活動也可獲得小禮物，歡迎踴躍參與！
-INFORMATION-
即日起至10/31
新北市立圖書館（板橋區貴興路139號）
02-2953-7868#8010林小姐
www.library.ntpc.gov.tw
更多活動詳情請上官網或電洽查詢
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言