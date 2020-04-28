2020新北市學生影像新星獎徵件起跑

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市政府文化局　圖／2019得獎作品《房裡的海》

最受學生歡迎的電影獎，並且創下全國學生影像類競賽最高徵件量，最受學生青睞的「新北市學生影像新星獎」，2020年徵件活動正式開跑。

贏得拍片的第一桶金──「新北市學生影像新星獎」有全國最高學生影像競賽獎金，獲選首獎「超級新星獎」就能獨得新臺幣40萬元！此外還有「新北精神獎」、「各類最佳影片」、「優選獎」等總數超過20個名額的獎項，總獎金高達150萬元，提供所在學的影像藝術家展現奔馳創作力的平臺，成功摘星的同學就能為自己贏得拍片的資金。

影像的種子．從新星萌芽──為培養、厚植影像藝術創作的未來之星，凡國內大專院校、高中職、國中、國小學生作品或應屆畢業作品，均可以個人或團隊名義報名參加。高中職、國中小學生還可以角逐特別獎項「種子新星獎」，萌發心中的導演夢。

看見新北．前所未見──特別獎「新北精神獎」邀請新星們從各種視角挖掘在地的新北魂！凡具有代表新北特色或精神之影片，均可額外角逐此獎項，快用洞察力拍出新北好故事。

「2020新北市學生影像新星獎」徵件類別劇情片、紀錄片、動畫片、實驗片等四大類，報名組別分為大專院校以上的「一般組」和高中職以下的「種子新星組」，歡迎全國喜愛拍攝影片的同學趕快報名投件。

INFORMATION

即日起至07/20

新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

02-2960-3456#4525宋先生

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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