走讀礦山─翻閱採金之路

資料提供／新北市立黃金博物館 插畫提供／王佳蘭

翻開臺灣採金歷史扉頁，水金九礦業遺址區位居要津，其礦產業發展的歷程與產業環境的互動形成了水、金、九地區獨特的「採金之路」。這條採金之路，自基隆河開始，往瑞芳小粗坑、大粗坑地區尋金，再到九份小金瓜露頭、金瓜石大金瓜露頭，以及水湳洞礦脈及選煉廠，後到基隆八尺門等，涵蓋發現金礦、採金、煉金、運金脈絡的區域，在礦業活動停歇後，其自然風光與人文地景交織的面貌迎來了休憩旅遊熱潮，而有形或無形的礦業遺跡和產業特徵漸被隱藏，或者逐漸消逝。

近年各國文化資產保存推廣經常運用文化路徑（cultural route）觀點，指文化活動發生過程中所行經之處與周邊環境，藉由有形或無形文化遺產反映文化互動，可以是既有路線或串連單一遺產遺跡形成網絡，本次展覽援引相關的概念，期望呈現「採金之路」文化遺產的整體價值。

此次特展將水金九礦山文化視為一本經典好書，以在地故事與生活記憶為篇章，嘗試找出它們與空間、金礦產業、生活據點等脈絡關係，用以呈現礦山整體場域及礦業文化價值，並擇取「山城生活」、「人文與自然生態」二項主題，藉由插畫和文字詮釋，呈現歷史場景、在地故事或昔日消失的動態情境，勾勒出自然、產業、生活記憶與當代發展交互作用下的採金之路內涵，期待以黃金博物館展場展示為目錄，引導來訪朋友閱讀水金九的採金之路，再實際走訪礦業遺產地，連結過往情景與現在的地理空間，感受礦業文化整體風貌。

-INFORMATION-

即日起至06/28

新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

02-2496-2800#2808、2811服務臺

www.gep.ntpc.gov.tw

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