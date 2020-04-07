2020新北市潑水節online 我在新北為全世界祈福

資料提供／新北市政府文化局

潑水節也稱宋干節（每年4月13日至4月16日），是泰語民族和東南亞地區最盛大的傳統新年習俗，包括泰國、緬甸、寮國、柬埔寨、中國雲南傣族、海外泰國人聚居地香港九龍城、緬僑聚居地以及新北市中和區等地的人們，當天清早起來便沐浴、盛裝，前往佛寺禮佛，禮佛後取清水相互潑灑，以潑水的動作意味除去前一年的災厄、不順，並祈福來年帶來好運，被水潑得越多，得到的幸福也越多。

為給新住民朋友們快樂幸福的新年，並讓各地好友認識多元文化，新北巿政府文化局於1998年開始規劃辦理潑水節，迄今已成為新北市重要且極具在地特色的節慶活動。藉由潑水、浴佛儀式，到訪的國內外朋友都能體驗、認識東南亞文化，增進國人與新住民朋友間相互了解與尊重，是「新北市潑水節」最重要的價值。

今年因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，新北市潑水節的活動將別於以往，取消原於新北市中和區華新街辦理的潑水節主活動，改以線上AR互動遊戲舉行，線上活動訂於4月13日開跑，為期兩週，市民朋友可透過好玩又酷炫的遊戲體驗，了解潑水節祝福意涵，還能將遊戲畫面拍下來，加上祝福話語，和親朋好友分享，例如：「我在新北為全世界祈福」，以接力串連方式，一同潑水祈福退散疫情。凡參與遊戲的朋友即可獲得華新街商圈的折價優惠券，還有機會參加抽大獎。

為遠離疫情的安全考量，新北市政府用心設計線上的互動遊戲、美食優惠券和贈品抽獎，一樣可以讓大家玩得盡興、吃得特別，為臺灣祈福，還可以更深入了解東南亞異國文化的特色。

-INFORMATION-

04/13-04/26

02-2960-3456#4622周小姐

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