「2020新北市美展」 徵件開始

資料提供／新北市政府文化局

即日起，「2020新北市美展」開始受理徵件，今年的報名方式新增「網路報名」，採行網路或紙本雙軌報名，提供更多元便利的方式報名參賽，參賽者可以選擇自己方便的途徑報名。歡迎熱愛藝術創作、身體充滿藝術分子的藝術家們投件參賽。

新北市美展的前身為臺北縣美展，民國78年首次舉辦，至今正式邁入第32個年頭，其間未曾中斷，為全國最具指標性的美術徵件展覽之一，每年都吸引眾多優秀的藝術創作者參加競賽，新北市政府文化局年年收到來自全國各地的藝術創作，深深感受到藝術家們豐厚的創作動能，以及對於藝術創作的投入與熱情。

近年，新北市美展之徵件類別採10大類，每年徵件5類，隔年輪替，給予各類藝術創作者充分時間進行創作，每2年相聚爭艷，激盪出豐沛的美學能量，並且彼此分享與交流創作精神，進而提升整體藝文風氣與藝術參與。今年度徵件類別為水彩類、油畫類、版畫類、攝影類、科技藝術類等5大類，齊聚不同領域的藝術創作者，並且展現出不同創作媒材間的殊異與特色，藉以達到觀摩與交流，激發創作之目的。

評選後的得獎作品展覽暫定於10月初於新北市藝文中心第一展覽室、第二展覽室、第三展覽室展出，展期約1個月，屆時歡迎藝術創作者、藝文愛好者齊來欣賞傑出的藝術創作品，接受藝文薰陶。

-INFORMATION-

04/01-05/12

新北市政府文化局（板橋區漢生東路166號2樓）

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