緣定三生 櫻緣永恆 2020新北市三芝區櫻花季

資料提供／新北市三芝區公所

開春之後，天氣漸暖，各地花訊不斷，而最最吸引人迎風追花的訊息，莫過於──櫻花每年春天一到，男女老幼追櫻高手皆整裝以待，深怕一個不留神，失了先機。

追櫻到了3月，就是新北市三芝區瘋賞櫻的最佳時節，超過1萬6千餘株的櫻花綻放在整個三芝地區，美不勝收，今年三芝區公所更以「緣定三生，櫻緣永恆」為號召，首次打造無比浪漫的夜櫻，絕對是北海岸最美的賞櫻盛事！

臺灣賞櫻聖地 綻成極美櫻花海

全臺各地皆有賞櫻熱點，提到北臺灣賞櫻，則非三芝莫屬。每到3月開得滿山遍野的三芝櫻花，是無數遊客必訪的景點。新北三芝地區自民國82年起，陸續在道路旁種植櫻花樹，至今已有1萬6千餘株，包括青山路、大湖路、101縣道、北9、北7、北11鄉道都能見到櫻花蹤跡，而且品種多元，有臺灣原生種山櫻花、吉野櫻與八重櫻等等，其中又以賞櫻祕境的「三生步道」櫻花海美景最受青睞。

粉櫻綻滿三生步道 浪漫夜櫻初登場

「三生步道」全長約2公里，沿溪種滿了400棵以上的櫻花樹，以吉野櫻為主，由於緊鄰大坑溪畔，溪水潺潺，溪畔兩側群櫻夾道，步道僅供步行，且坡度平緩十分安全，加上地形地貌神似日本著名的河津櫻，故三芝區公所今年特別將三生步道營造出「臺版河津櫻」的氛圍，預計3月中下旬登場的三芝櫻花季，便以「緣定三生．櫻緣永恆」為主題，以多處亮點讓來自各地的訪客感受櫻花特色。

「緣定三生．櫻緣永恆」最引人注目的亮點，莫過於首次呈現的「夜櫻」！三芝區公所特地在夜間打燈，在燈光掩映下，營造與日櫻截然不同的浪漫氣氛。

除此之外，在三生步道的入口處還特別設計了粉紅色系的「櫻花候車亭」與「櫻花郵筒」，也即將在「2020新北市三芝區櫻花季」第一次亮相。

繪馬祈願繫三生 櫻花認養結櫻緣

為符合「緣定三生」的主題意象，三芝區公所今年更特別提供「繪馬」，讓大家寫下今年的祈願，親手繫在三生步道上。

今年也首次開放步道的櫻花認養，讓喜愛櫻花的花友們能與三生步道的櫻花有進一步情感連結，認養的時間以一或兩年為期，每株被認養的櫻花樹都會提供繪馬留言掛牌。

整個櫻花季的最高潮為活動記者會當天，屆時還會有櫻花茶席、櫻花市集、山谷音樂會等豐富精采的活動，歡迎全家大小、好友結伴踴躍參加，一起來感受三芝櫻花季的魅力。

-INFORMATION-

3月中下旬

新北市三芝區

02-2636-2111服務臺

www.sanzhi.ntpc.gov.tw

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