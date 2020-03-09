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2020新北市美術家聯展

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市政府文化局

藝術，是城市涵養的泉源。

為提升地方美學發展，促進藝術家與群眾共同參與藝文生活，每年於3月25日「美術節」期間，新北市政府文化局皆辦理視覺藝術界盛事「新北市美術家聯展」，至今邁入第19屆。

9大藝文館舍聯展10大藝術名作

新北市為臺灣最北之境，坐擁山海交織的特殊地貌，有山城、有漁港、也有繁華的都會。新北市的藝術家可謂捷足先登，在各地發展之先便於各處建立藝文聚落，飽滿的創作能量在世代間激盪不歇、人才輩出，厚植深刻的人文底蘊，世世代代為這座城市積累出生動的歷史表情。透過匯聚在地參展美術家及其作品，厚植地方藝術能量，激勵藝術家持續創作，並記錄新北市地方美學的發展趨勢。

今年展出類別包含油畫、水彩、水墨、書法、篆刻、版畫、攝影、陶藝、雕塑、複合媒材等10大藝術分類，並於新北市9大藝文館舍聯合展出，以呈現在地文化、融合多元媒材技法、體現藝術家獨特的生命經驗，同時反映當代的創作思維。

410位藝術名家　老中青皆共襄盛舉

此次美術家聯展具備「地方美術家譜系刻畫」和「新北市典藏品研究」的雙重意義，並且以「不限創作年份」的方式，讓藝術家選出自己最喜愛的作品參展。

包括何肇衢、羅慧明、連勝彥、鄭善禧、梁丹丰等410位藝術名家參展此次聯展，最年輕的參展藝術家年僅22歲。實可謂不分大師或新銳，老中青三代藝術家皆共襄盛舉，而且彼此相互提攜，促成世代間的交流和傳承，共譜新北市的藝術榮景。

走入藝術舊時光　觸摸生命烙痕

除了活躍於現今的藝術家，「2020新北市美術家聯展」特別企劃「前輩藝術家展區」，由新北市的典藏品中精選李石樵、楊三郎、洪瑞麟等傑出前輩藝術大師的鉅作，刻畫新北自日治時代起的地方美術史。

展出年份最早的作品為倪蔣懷的《淡水街景》，帶大家重回1930年日治當時的淡水景色，繁榮美好的舊時光鮮活再現。此外還有楊三郎的《浪聲》、李石樵的《玫瑰花》、蔣瑞坑的《礦工群像》等，引領朋友們進入時光的隧道，見證先人們生命體驗下的深刻烙痕，為新北市地方美學寫下傳奇的一頁！

落實全民參與　藝文友善環境持續提供

新北市現今已成為400萬人安生立命的好所在，而透過美術家聯展的策辦，更能看出新北市在臺灣美術發展上的關鍵位置和旺盛的創作力。

新北市政府文化局工作團隊秉持文化近用的初衷，落實友善藝文環境的提供，於107年12月新北市立美術館正式動土，不但意味著市民朋友對藝術欣賞的渴望和水平持續增長，更能讓藝術家和市民朋友共同參與藝文生活，由內而外建立專屬新北的獨特美學。

「2020新北市美術家聯展」展出館舍一覽表

館別 地址 電話

新北市藝文中心 板橋區莊敬路62號 02-2253-4417

新北市美麗永安生活館 中和區中和路390號 02-2929-8830

新莊文化藝術中心 新莊區中平路133號 02-2276-0182

新北市立鶯歌陶瓷博物館 鶯歌區文化路200號 02-8677-2727

新北市青少年圖書館 新店區安康路二段151號 02-2212-8905

新北市立圖書館淡水分館 淡水區文化路65號 02-2622-4664

新北市立圖書館蘆洲集賢藝文中心 蘆洲區集賢路245號7樓 02-8283-1792

新北市立圖書館樹林分館 樹林區樹新路40之7號3-4樓 02-2681-9680

新北市客家文化園區 三峽區隆恩街239號 02-2672-9996

-INFORMATION-

03/20-04/19

新北市政府文化局（板橋區漢生東路166號2樓）

02-2950-9750#116周先生

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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