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春遊淡水日本警官宿舍

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

淡水走春何處去？除了河岸山光水色、老街美食饗宴，凝縮了古老文化氣息的淡水，也非常適合在春日細細尋訪，一草一木、一個角落都可能隱藏著過去從不知道的故事。

走過老街鼎沸的市聲，在古老的福佑宮許下願望後，拐個彎，拾級而上，就能看到靜靜矗立於重建街高處的「淡水日本警官宿舍」。

老街高處　文化伴著歲月而累積

去（2019）年12月甫開放的淡水日本警官宿舍，是新北市唯一一間保存良好的日據時代高階警官宿舍。在漫長歲月中，隨時代變遷與警官人事異動，警官宿舍的居住者頻繁更迭，宿舍也因應各種生活需要而多次改建，如今的警官宿舍，成為擁有各種文化元素的獨特建築。

漫步其間細細觀察，便能看到來自不同文化的人們居住的痕跡，可以看到優美的日式木構造與空間規劃、濃濃臺灣風味的地磚與壓花玻璃等；其中最值得一看的三大建築特色，便是雁尾造型的「雁行式氣窗」、明亮寬闊的「緣側」，以及神祕的水泥「防空洞」。

必看三大特點　製造浪漫的曾經

「雁行式氣窗」除了利於引導雨水流動的優美造型外，結合西洋式設計的上下懸窗更是獨特。

而常用於休憩賞景的日本式廊道「緣側」，比一般日式建築中來的大，這背後隱藏著一個疼老婆的故事。國民政府時期，淡水分局長孫肇居住期間，他的太太很喜歡跳舞，為了讓她能有更寬敞的空間習舞，特地增建加大，相當浪漫。

另外，就安全的務實面，位於宿舍後方、依山而建的專屬防空洞，則特別使用水泥強固，除了保留淡水二次大戰時期的歷史痕跡，更可顯見當時警官身分的重要性，是必看的三大特色點之一。

昔日建築甦醒　再現前人生命細節

歷經了四百多天的修復，淡水警官宿舍在老街中以獨特的姿態甦醒，與位於馬偕街的「淡水街長多田榮吉故居」同樣為歷史長河中，停駐在淡水的日人住所。

這些位於淡水的日式建築中，可以看到人們為了適應當地天候，對日本傳統建築設計所做的變化，也能看到融合了臺灣在地特色的建築細節，還能看到飽覽淡水河美景的窗，更保留了一代代人居住其中的生命細節。歡迎有興趣的朋友，前來欣賞充滿日本風情的建築之美，也閱讀曾發生其中的生命故事。

淡水日本警官宿舍

位於新北市淡水區中正路12巷5號，興建於日治初期，當時是淡水郡役所警察課長的宿舍，二戰後由國民政府接收，仍繼續提供給當時的臺北縣政府警察局使用，做淡水警察分局分局長宿舍，總共歷經12位課長及5位分局長，96年12月28日正式公告登錄為新北市歷史建築。

-INFORMATION-

即日起

新北市立淡水古蹟博物館／淡水日本警官宿舍（淡水區中正路12巷5號）

02-2621-2830#213 鄭小姐

www.tshs.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見

P.62「遊藝雙城」之「新北市立淡水古蹟博物館」

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