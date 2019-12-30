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新北市立黃金博物館 黃金館常設展嶄新登場

2019-12-30 16:25新北市藝遊

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資料提供／新北市立黃金博物館

歷經數月的整修、布置，新北市立黃金博物館主要展館─黃金館全新更換常設展，除了廣受群眾喜愛的大金磚，並加強原有礦業文史的內容、新增水金九地區獨特的地質地形介紹，讓大家更能瞭解礦業發展的背後，是人與自然互動所產生的結果，藉由豐富的展覽內容及生動有趣的展示手法，引領遊客探訪此區獨特的礦業人文與自然景觀，深度體驗地表上及地底下的珍貴資產。

全新的黃金館常設展依樓層規劃為兩大展區：一樓展示區是「金光下的山城」，結合影音資料、歷史文獻、老照片展示、設計精美的歷史年表和動態投影等展示手法，將礦業歷史變遷、礦業技術與設施、礦山常民生活，以及因為戰爭時期所導致的人權事件等一一呈現，觀展朋友可以一窺礦山百年產業人文歷史的發展軌跡。

二樓展示區則為「大地的寶藏」，展示黃金博物館近來致力於發展的另一個領域。在臺灣百年地質調查中，金瓜石與九份地區擁有最豐富的礦物多樣性，猶如臺灣的「礦物學熱帶雨林」，這些隨著礦業結束後就永存於地下的礦石，因為礦山居民、收藏家與博物館典藏倖存至今，大家才得以在常設展中看見這些珍貴的「大地寶藏」，總計展出約140顆礦石，種類豐富令人目不暇給，是此次常設展更新的一大亮點。

即日起，黃金館常設展全面開放參觀，歡迎一起來體驗全新的展示內容，從不同角度認識水金九礦山。

-INFORMATION-

即日起

新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

02-2496-2800服務臺

www.gep.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見

P79「遊藝雙城」之「新北市立黃金博物館」

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新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

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