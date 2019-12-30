親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

韓國瑜辯論會脫鞋搓腳？王淺秋回擊：凸顯對手陣營格局小

反滲透法協商無共識 31日逐條表決拚三讀

女孩女孩 國際圖文藝術創作特展

2019-12-30 16:25新北市藝遊

分享

資料提供／新北市藝文中心

你認識幾位女性藝術家？─當大家將目光放到藝術領域，是否會不禁暗自納悶：為什麼「認識」的女性藝術家這麼少，而以女性為題材的藝術作品數量如此之多？

對於這樣的疑問，女性藝術史學家Linda Nochlin（1931-2017）在1971年指出女性藝術家並非不存在，而是幾個世紀以來，女性創作者在社會階層制度、藝術資源分配上處於弱勢及社會對女性有既定的期待與想像，這些因素是影響女性創作者們的才華是否能被廣泛看見與認識的關鍵。

跨國跨領域　女性創作女性故事

「女孩，女孩─國際圖文藝術創作特展」邀請8國、10位女性創作者共同參與，包含瑞典、西班牙、烏克蘭、日本、越南、印尼、澳洲以及臺灣等國，創作領域涵蓋當代藝術、插畫、設計以及新媒體等領域，除有平面創作、雕塑、裝置、數位影片、繪本書，還有藝術家私密未曾公開的手札、手稿等。

像是歐洲知名插畫家暨動態圖像設計師Linn Fritz首次來臺，展出她著名的「女孩」系列作品，以純色、極簡、抽象形體勾勒不合常理、不對稱的女性身體比例，清楚表達社會大眾對女性外在形象的大聲抗議，同時凸顯尊重女性多元樣貌與主體性意識。

日本當代藝術家長尾智子筆下的文藝復興女神不再唯美，畫作中的「名女人」彷彿穿越時空，無論是從智慧型手機升起的維納斯，或是被珠寶、信用卡、名牌包圍繞著布莉埃爾姊妹，她們的形象變成可供消費的商品，變得超「Kawaii」！

西班牙藝術家Cinta Arribas插畫作品中女孩們則戴上野獸面具，集結成群，賣力向前，呼應美國著名藝術團體「游擊女孩」的女性藝術平權行動。

入圍多次義大利波隆那插畫展的臺灣藝術家吳欣芷，更展出多件私密作品，以細密的筆觸勾勒她的內心世界等。

從女性視角探索　各種存在的意義

「女孩，女孩─國際圖文藝術創作特展」透過各國女性視角，以藝術創作表達對女性角色、性別認同以及與身體感知等多種觀點，帶領大眾如何看待自我。期待與參與者一同思考並跨越自身與社會對於藝術創作與性別的既定框架，並藉以將藝術成為不分性別，可以包容多元身分及凝聚不同社群的媒介。

展覽內容以四大主題分述：「哈囉！維納斯」探索從古典時代到當代消費社會中，創作者如何看待女性的形象；走入「游擊女孩的抵抗」主題區，可以看到女孩們以捍衛平權行動，來回應性別與文化框架所引發的焦慮與認同危機；在「只畫女生行不行」之中，探究女性創作者的藝術想像與日常庶務生活如何接軌；最後，「從我到我們」思索「女性」這個大傘下可能包容的各種存在樣貌，並藉由互動參與創作，為自己與社群發聲，彰顯各種存在的意義與價值。

-INFORMATION-

即日起至02/09

新北市藝文中心／第一展覽室（板橋區莊敬路62號）

02-2253-4417#122服務臺

www.artcenter.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P81「遊藝雙城」之「新北市藝文中心」

分享

新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

相關新聞

文化走春2.0─廿廿圓滿

2019-12-30 16:25

新北市立黃金博物館 黃金館常設展嶄新登場

2019-12-30 16:25

神．技．藝

2019-12-02 08:43

2019年第5屆知音音樂劇大賞

2019-12-02 08:43

超混樂─435三連音樂節

2019-12-02 08:43

茶遊記─茶的超時空壯遊

2019-10-29 11:48

滬尾之役軍史館與古砲再現

2019-10-29 11:48

執念─歷屆金工大賽得獎者邀請展

2019-10-29 11:48

2019新北市淡水環境藝術節

2019-09-26 15:18

435藝術家94狂─參與式公共藝術計畫

2019-09-26 15:18

2019新北市學生影像新星影展

2019-09-26 15:18

108年新北市學生美展

2019-08-30 08:33

2019新北FUN街頭

2019-08-23 15:14

2019樂壇新星音樂會

2019-08-23 15:14

2019霞海月老來新北 緣定古都戀板橋

2019-07-26 13:27

2019新北市兒童藝術節─未來怪獸島

2019-07-26 08:39

2019夏日泥巴藝術季

2019-07-24 11:38
看更多

熱門文章

懶人包／2020全台跨年晚會 超強卡司表演都在這

2019-12-20 11:21

無痛理財術！如何靠365存錢法 一年爽領13萬年終

2019-12-23 09:35

張國煒如何衝出航空界的一道光？看著他長大的前董座揭內幕

2019-12-25 12:42

保費變貴趕快買？買來當退休金很危險？破解台灣人買儲蓄險3大迷思！

2019-12-26 10:38

郭董爆料「大女兒10歲 很多朋友來講親」 嫁女兒最重要條件是這個

2019-12-23 09:27

總統大選後台灣的命運？范疇：過了這個路口就沒回頭路了

2019-12-30 09:02

郭董找上Costco是為哪樁？ 上周談話露口風 原本在上海要做這個

2019-12-24 08:56

一份薪水存9個戶頭 新世代理財YouTuber提款還要規畫路線圖

2019-12-25 07:49

5G都來了 還買不買4G手機？

2019-12-26 10:16

桃園機場第三航廈流標三次 交通部如何救它？

2019-12-25 12:40

是時候告別蔣經國

2019-12-27 09:05

有錢人跟你想的不一樣 千萬富翁堅持不買的4樣東西

2019-12-30 14:41

你家孩子上的「音樂教室」安全嗎？補習班如此「偽裝」竟然罰不到

2019-12-27 13:40

「簽下夫姓那刻也曾遲疑」不服輸的嚴陳莉蓮不當貴婦要當企業家

2019-12-25 12:44

專家一面倒看貶美元 美股 新興市場牛熊誰能勝出？

2019-12-27 10:42

彰銀、新光金最有戲！「董監改選行情」如何賺到高勝率？

2019-12-25 12:45

誰在製造「武統論」這把槍？

2019-12-27 09:05

從查帳員到身價上百億！他如何救3家公司並打造1600億元5G新艦隊

2019-12-25 13:56

借錢給銀行看不上的人 他孵出305億金融獨角獸

2019-12-27 10:13

指數在萬二 股價在8千點的聯亞

2019-12-29 10:31

被動元件大漲後 輪誰漲？

2019-12-29 10:33

為何我的薪資「凍漲」老闆卻越來越有錢？劉泰英「3角度分析」揭原因

2019-12-25 10:53

新北環狀線年底將開通！票價、車廂設計曝光 往返北市快速更省錢

2019-12-16 10:18

本土藍醞釀組台灣國民黨 卻被「甘乃迪」先卡位

2019-12-26 13:23

曾虧掉4分之3股本 虎航翻身華航搖錢樹高招

2019-12-20 09:19

救救我們！6歲女孩買聖誕卡 打開驚見中國監獄囚犯求救信

2019-12-25 10:46

英國小學的蟲蟲危機-- Head lice

2019-12-25 15:56

一群學生「利誘」2年 讓台大撤4億高污染投資！

2019-12-27 10:07

捷運末站房價「這一站」最便宜！首購族想沿線買挑哪站CP值最高？

2019-12-24 09:07

MIT海巡艦來了！自己的國家自己顧 台灣造船業如何重返榮耀？

2019-12-26 09:04

謝金河：台股站在12000選股新思維

2019-12-26 12:13

喝酒後臉紅紅 恐易患阿茲海默症

2019-12-23 13:40

2020經濟預測：國際看淡、台灣看好 為什麼落差那麼大？

2019-12-26 09:08

想像的反中共同體 難以遮掩的台港裂隙

2019-12-27 09:08

與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識

2019-12-27 09:06

涓豆腐起家 靠韓式料理賺贏餐飲大咖的祕密

2019-12-26 13:23

減少塑膠牙膏軟管需求 加拿大企業家推出「牙膏錠」

2019-12-23 08:59

當年稱「命夠硬、沒失敗過」 10年後張綱維為何淪落至此？

2019-12-18 13:40

台灣價值登頂！ 近六成CEO看好2020 創9年新高

2019-12-26 09:07

Netflix十年漲37倍 晶片股突出 科技股愈戰愈勇

2019-12-20 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top