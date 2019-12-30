女孩女孩 國際圖文藝術創作特展

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資料提供／新北市藝文中心

你認識幾位女性藝術家？─當大家將目光放到藝術領域，是否會不禁暗自納悶：為什麼「認識」的女性藝術家這麼少，而以女性為題材的藝術作品數量如此之多？

對於這樣的疑問，女性藝術史學家Linda Nochlin（1931-2017）在1971年指出女性藝術家並非不存在，而是幾個世紀以來，女性創作者在社會階層制度、藝術資源分配上處於弱勢及社會對女性有既定的期待與想像，這些因素是影響女性創作者們的才華是否能被廣泛看見與認識的關鍵。

跨國跨領域 女性創作女性故事

「女孩，女孩─國際圖文藝術創作特展」邀請8國、10位女性創作者共同參與，包含瑞典、西班牙、烏克蘭、日本、越南、印尼、澳洲以及臺灣等國，創作領域涵蓋當代藝術、插畫、設計以及新媒體等領域，除有平面創作、雕塑、裝置、數位影片、繪本書，還有藝術家私密未曾公開的手札、手稿等。

像是歐洲知名插畫家暨動態圖像設計師Linn Fritz首次來臺，展出她著名的「女孩」系列作品，以純色、極簡、抽象形體勾勒不合常理、不對稱的女性身體比例，清楚表達社會大眾對女性外在形象的大聲抗議，同時凸顯尊重女性多元樣貌與主體性意識。

日本當代藝術家長尾智子筆下的文藝復興女神不再唯美，畫作中的「名女人」彷彿穿越時空，無論是從智慧型手機升起的維納斯，或是被珠寶、信用卡、名牌包圍繞著布莉埃爾姊妹，她們的形象變成可供消費的商品，變得超「Kawaii」！

西班牙藝術家Cinta Arribas插畫作品中女孩們則戴上野獸面具，集結成群，賣力向前，呼應美國著名藝術團體「游擊女孩」的女性藝術平權行動。

入圍多次義大利波隆那插畫展的臺灣藝術家吳欣芷，更展出多件私密作品，以細密的筆觸勾勒她的內心世界等。

從女性視角探索 各種存在的意義

「女孩，女孩─國際圖文藝術創作特展」透過各國女性視角，以藝術創作表達對女性角色、性別認同以及與身體感知等多種觀點，帶領大眾如何看待自我。期待與參與者一同思考並跨越自身與社會對於藝術創作與性別的既定框架，並藉以將藝術成為不分性別，可以包容多元身分及凝聚不同社群的媒介。

展覽內容以四大主題分述：「哈囉！維納斯」探索從古典時代到當代消費社會中，創作者如何看待女性的形象；走入「游擊女孩的抵抗」主題區，可以看到女孩們以捍衛平權行動，來回應性別與文化框架所引發的焦慮與認同危機；在「只畫女生行不行」之中，探究女性創作者的藝術想像與日常庶務生活如何接軌；最後，「從我到我們」思索「女性」這個大傘下可能包容的各種存在樣貌，並藉由互動參與創作，為自己與社群發聲，彰顯各種存在的意義與價值。

-INFORMATION-

即日起至02/09

新北市藝文中心／第一展覽室（板橋區莊敬路62號）

02-2253-4417#122服務臺

www.artcenter.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P81「遊藝雙城」之「新北市藝文中心」