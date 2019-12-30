文化走春2.0─廿廿圓滿

文化走春 分享 facebook

資料提供／新北市政府文化局

春天的風在吹，萬物復甦。趁著連續假期走出戶外，吸取大地能量，重整歸零，再次出發。2020年是一個雙數年，回首過往，廿廿（ㄋ一ㄢˋㄋ一ㄢˋ）圓滿。歡迎全家大小、好友結伴到新北走春，各個特色獨具的博物館、藝文場館將以豐富多元的新春活動，帶領大家「雙鼠雙飛」。

新北新春專「鼠」 動動手走春趣

每年春節，新北市政府皆推出「文化走春」系列活動，因應春節連續假期，新北市博物館家族及所屬藝文場館不打烊，規劃舉辦應景活動，讓大小朋友有個難忘的年假回憶。新北新春活動持續累積中，邀請市民朋友帶著親朋好友，加入今年的走春行列，創造專「鼠」於你（妳）的年假回憶。

2020年來到十二生肖之首─鼠年，新北市文化走春也升級至2.0，新北市政府文化局首度嘗試以網路遊戲和群眾互動。只要動動手指，就有機會抽得大獎，吸睛禮物包括任天堂SWITCH、IPHONE、超商禮券等。想了解今年運勢如何？快動動手指，來玩就對了！

名家揮毫 紅包袋發送

新春一到，又是門上春聯換新之時，1月15日上午11時起，於市府大廳揮毫起跑，並於1月16、17日的14時至16時邀請書法大師現場揮毫贈春聯。

新北市立博物館舍也於同週末共襄盛舉，鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、林本源園邸於1月18日14時辦理；坪林茶業博物館、空軍三重一村於1月18日至19日13時30分至16時30分辦理，提早營造年節氣氛。

此外，春節紅包袋也是必備之物。文化局首度推出8款設計紅包袋，結合新北地景特色及博物館意象，於走春活動期間陸續於各館舍發放，相關資訊請關注文化局網頁。

新春不打烊 開門金鼠禮大放送

大年初二當天，鶯歌陶瓷博物館將贈送「鼠年小禮」給最先進館參觀的168位朋友，祝福受贈者鼠年一路發，同時將於大年初五迎接最早進館前30位朋友，贈送專屬的特製「似顏繪小春聯」。

黃金博物館在新春期間舉辦「鼠一鼠二大集合」，由神祕大人物每日發送202個富貴吉祥神祕小禮和大家拜年互動。

淡水古蹟博物館也在新春期間推出「心有所『鼠』─FB提督送春賀禮」，邀請粉絲上傳一句祝褔話語，tag一名好友，活動結束後抽選10名幸運的朋友送好禮。

國定古蹟林本源園邸則在初二、初三的14時，邀請易經老師為當日領取限量號碼牌的50位朋友批算運勢，機會難得，想要測流年、看運勢朋友切勿錯過！

金鼠表演秀精采 新北好戲賀新喜

迎新年、賀新春，怎能少了精采好戲？大年初三至初五，鶯歌陶瓷博物館將陸續推出表演活動：初三有來自宜蘭的A Root 同根生的表演活動，串聯中西民族器樂，穿梭於自由即興、爵士音樂語彙之間，刻劃出北管、泰雅、客家等臺灣音樂素材的當代光景；初四有巴奇先生的新春敲打秀、初五則是飛樂鈴揚扯鈴秀。

十三行博物館在初二至初五、每日14時至15時30分，於博物館1樓入口規劃兒童劇等表演活動。

黃金博物館昇平戲院更以連臺好戲賀新春，播映令人捧腹大笑的懷舊歌仔戲《菜刀、柴刀、剃頭刀》，歡迎親友一同共賞。

國定古蹟林本源園邸在初二至初五、每日13時30分，上演相聲劇場「團圓飯．團圓FUN」由臺灣相聲新勢力「沐寧相聲說演坊」透過幽默對話迎接新年。

-INFORMATION-

01/18-02/09

新北市立各博物館及藝文場館

02-2960-3456#4493賴小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

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