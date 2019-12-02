超混樂─435三連音樂節

分享 facebook

資料提供／板橋435藝文特區

板橋435藝文特區即將舉辦「435三連音樂節」，由園區進駐樂團結合園區進駐藝術家手作工坊，以復古懷舊風情串連音樂創作呈現，歡迎市民朋友在2019年末一起來435，用音符穿越古今、重溫記憶裡美好的歲月。

園區3號藝術家工作室齊聚數個音樂團體，在去年發起了音樂節計劃，並取名為「435三連音樂節」，「三連音」為音樂學名詞，是將三個音符演奏的節拍時間均分成三等份，音樂節由3號工作室進駐樂團串連展演，因此取名「三連音」。此外，「連音」亦有「聯姻」之諧音，音樂節聯合園區其他領域的藝術家，協力參與視覺、美術、場景、宣傳與現場工作坊等活動，音樂和視覺藝術迸發出火花，共同產出的作品相互交融，呼應聯姻之意。第一屆435三連音樂節齊邀4組樂團演出、3場街頭藝人表演及5攤藝術家手作工坊，活動成功吸引參與人潮，創下單日4千餘人次的入園紀錄！讓435這座全臺最大的藝術長駐聚落更具獨特的跨領域特色。

今年邁入第二屆的「435三連音樂節」，共有在木吉他民謠與電子音樂間擺盪的「Looking Grace」、爵士音樂創作有著58度高粱酒濃醇餘韻的「五八樂隊」、引用臺灣傳統曲調進行創作的「打幫你樂團」、揉合90年代另類搖滾與工業、後龐克及歌德元素的「SEN – 仙樂隊」， 以及著重聲音實驗創作─Audio Visual的「The Tic Tac」等5組園區進駐樂團參與演出，將帶給聽眾超乎想像的閱聽體驗！

-INFORMATION-

12/07（六）、12/15（日）

板橋435藝文特區／枋橋大劇院（板橋區中正路435號）

02-2969-0366#58詹先生（平日）、#34服務臺（假日）

www.435.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P67「遊藝雙城」之「板橋435藝文特區」