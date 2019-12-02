親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
漾台中
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

談傾聽之旅45天見聞 韓國瑜：悶、苦、茫3字形容

高以翔遺體回台！ 女友、二哥哀戚相伴

2019年第5屆知音音樂劇大賞

2019-12-02 08:43新北市藝遊

分享

資料提供／新莊文化藝術中心、國立臺灣師範大學表演藝術研究所

「2019年第5屆知音音樂劇大賞」活動表

時間 演出團隊 劇碼

12/03（二）19:30 國立臺灣師範大學表演藝術研究所 消失的日暮村

12/04（三）19:30 崇右影藝科技大學演藝事業系 面具─你要快樂

12/05（四）19:30 醒吾科技大學表演藝術系 低等法院的審判

12/07（六）19:30 北京聯合大學藝術學院表演系 玉汝於成

「知音音樂劇大賞」由新北市政府文化局、國立臺灣師範大學表演藝術研究所共同主辦，以原創華文音樂劇的方式，呈現學生從編劇、編曲，到導演、演出獨立製作的完整作品，並透過比賽的形式，促進團隊的交流與學習。今年邁入第5屆的「知音音樂劇大賞」，自12月3日開起，連續5個夜晚，兩岸5所院校表演團隊，將進行原創音樂劇競賽。

國立臺灣師範大學表演藝術研究所的奇幻音樂劇《消失的日暮村》，敘述咖啡店老闆與樂團大提琴手，在神祕的日暮村所經歷的信任危機，帶領大家看穿人性的脆弱與堅強。

崇右影藝科技大學演藝事業系的《面具─你要快樂》，藉由人與人的相處模式及小故事，找尋「人」在現代生活中的自我與價值。

醒吾科技大學表演藝術系的《低等法院的審判》，在一件綁架騙局中，探討親情、友情、愛情等人性。

北京聯合大學藝術學院表演系的《玉汝於成》，從劇中人皆熱愛的學校審視現今的教育問題。

自11月23日起，歡迎喜愛音樂劇的朋友至新莊文化藝術中心服務臺、新北市藝文中心B1服務臺、府中15新北市動畫故事館1樓服務臺免費索票，一起支持學生們嘔心瀝血的劇作！

-INFORMATION-

12/03-12/07

新莊文化藝術中心（新莊區中平路133號）

02-2276-0182#314蘇先生

www.xzcac.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P69「遊藝雙城」之「新莊文化藝術中心」

分享

新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

相關新聞

神．技．藝

2019-12-02 08:43

超混樂─435三連音樂節

2019-12-02 08:43

茶遊記─茶的超時空壯遊

2019-10-29 11:48

滬尾之役軍史館與古砲再現

2019-10-29 11:48

執念─歷屆金工大賽得獎者邀請展

2019-10-29 11:48

2019新北市淡水環境藝術節

2019-09-26 15:18

435藝術家94狂─參與式公共藝術計畫

2019-09-26 15:18

2019新北市學生影像新星影展

2019-09-26 15:18

108年新北市學生美展

2019-08-30 08:33

2019新北FUN街頭

2019-08-23 15:14

2019樂壇新星音樂會

2019-08-23 15:14

2019霞海月老來新北 緣定古都戀板橋

2019-07-26 13:27

2019新北市兒童藝術節─未來怪獸島

2019-07-26 08:39

2019夏日泥巴藝術季

2019-07-24 11:38

2019小文青閱讀趣 職能探索玩一夏

2019-06-27 14:34

新北兒藝節周邊活動 435園區再生玩藝體驗營

2019-06-27 14:34

樹林藝文中心試營運系列活動

2019-06-27 14:34

生命的旋律─李石樵紀念特展

2019-06-11 10:22

駐顏術─油畫修復特展

2019-06-11 10:22

2019全國動畫系聯展─既視感

2019-06-11 10:22
看更多

熱門文章

拿走英特爾的皇冠、超車三星 台積電贏在一顆奈米級灰塵

2019-11-25 07:33

厲害了！我的台積爸媽 一次了解撐台灣的關鍵實力

2019-11-28 08:55

想投資房產、與奇美電簽備忘錄 「共諜案」夫妻觸角早悄悄伸進台灣

2019-11-27 12:59

「背後的男人」曝光 聯發科再戰5G拳王 蔡明介沒這兩位戰將不行

2019-11-28 09:53

豪宅室內照曝光！向心夫婦2.78億元現金購買3戶信義區「冠德遠見」

2019-11-29 14:56

起於反中 終於投機 時代力量何以瀕臨瓦解

2019-11-28 15:34

台商返台投資是0？謝金河：看好、唱衰台灣都可以 但別弄錯方向

2019-11-25 09:10

「相信最後法律可以還給文曄一個公道」鄭文宗的獨家告白

2019-11-26 09:22

中共眼中的台獨 與你想的不一樣

2019-11-28 15:32

香港泛民主派大勝之後 北京政府準備這樣出手？

2019-11-27 09:36

台積電能破400元？三道東風助台股衝30年新高

2019-11-29 09:36

狂人沒在怕中國 3個籌碼讓川普敢「提汽油桶玩香港之火」

2019-12-02 09:13

淹水、熱浪、乾旱將成為常態 台灣有哪些城市真的做好準備？

2019-11-28 08:52

3人小公司靠「手提袋」闖出千萬業績！連誠品都捧錢找上門

2019-11-25 09:32

蘋果AirPods Pro賣到缺貨的背後 你的耳道已是下一個科技金礦

2019-11-28 08:48

辜仲諒幕後運籌 台灣交出12強棒球賽最佳成績

2019-11-22 09:12

旺宏迎接轉機行情

2019-11-27 10:40

托福單字書讓高雄女孩脫胎換骨 美國留學榮登畢業致詞代表

2019-11-29 16:19

揭密台積電如何靠AI管工廠？中科戰情中心 員工不需第一線守候

2019-12-02 09:20

AI法官、大數據抓漏水 死板公務機關活過來！

2019-11-29 09:27

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 12:48

謝金河：尋找明年的潛力股

2019-11-28 12:22

梁孟松用台積電管理術 助中芯轉骨

2019-11-28 15:27

出國念書不一定要花大錢！高中拚出好成績、拿獎學金圓留學夢

2019-11-29 16:19

打一針有效13年 全球首款男性避孕藥或將問世

2019-11-26 11:47

最紅的台積電設備股選誰？

2019-11-27 10:42

當時祖母過世...林志玲曝決定嫁AKIRA關鍵的那一刻

2019-12-02 14:27

收費親民！亞洲不孕夫妻遠道來圓求子夢 台灣生殖醫學創奇蹟

2019-11-27 13:11

學歷只有國中 女棋士黑嘉嘉：姊姊考100分 但我是我

2019-11-18 08:07

年終掛牌新兵大集合

2019-11-28 12:24

李雅雯用ROE選股法 成為股市常勝軍

2019-11-28 13:58

年底買什麼最賺？ 4檔百分百上漲股報你哉！

2019-11-29 12:12

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 12:57

中共地方政壇 聚焦10位明日之星

2019-11-28 15:34

修改KPI、心戰喊話都沒用 想說服員工老闆先閉嘴

2019-11-29 09:31

高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:24

華勤搶下雙A代工的警訊

2019-11-28 11:02

用信託規畫 照顧自己和兒女

2019-11-26 10:28

想靠「存股」致富？沒突破2盲點、股票不符合4原則 注定工作一輩子

2019-11-11 09:45

2020台灣要怎麼贏？

2019-11-28 15:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top