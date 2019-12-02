2019年第5屆知音音樂劇大賞

分享 facebook

資料提供／新莊文化藝術中心、國立臺灣師範大學表演藝術研究所

「2019年第5屆知音音樂劇大賞」活動表

時間 演出團隊 劇碼

12/03（二）19:30 國立臺灣師範大學表演藝術研究所 消失的日暮村

12/04（三）19:30 崇右影藝科技大學演藝事業系 面具─你要快樂

12/05（四）19:30 醒吾科技大學表演藝術系 低等法院的審判

12/07（六）19:30 北京聯合大學藝術學院表演系 玉汝於成

「知音音樂劇大賞」由新北市政府文化局、國立臺灣師範大學表演藝術研究所共同主辦，以原創華文音樂劇的方式，呈現學生從編劇、編曲，到導演、演出獨立製作的完整作品，並透過比賽的形式，促進團隊的交流與學習。今年邁入第5屆的「知音音樂劇大賞」，自12月3日開起，連續5個夜晚，兩岸5所院校表演團隊，將進行原創音樂劇競賽。

國立臺灣師範大學表演藝術研究所的奇幻音樂劇《消失的日暮村》，敘述咖啡店老闆與樂團大提琴手，在神祕的日暮村所經歷的信任危機，帶領大家看穿人性的脆弱與堅強。

崇右影藝科技大學演藝事業系的《面具─你要快樂》，藉由人與人的相處模式及小故事，找尋「人」在現代生活中的自我與價值。

醒吾科技大學表演藝術系的《低等法院的審判》，在一件綁架騙局中，探討親情、友情、愛情等人性。

北京聯合大學藝術學院表演系的《玉汝於成》，從劇中人皆熱愛的學校審視現今的教育問題。

自11月23日起，歡迎喜愛音樂劇的朋友至新莊文化藝術中心服務臺、新北市藝文中心B1服務臺、府中15新北市動畫故事館1樓服務臺免費索票，一起支持學生們嘔心瀝血的劇作！

-INFORMATION-

12/03-12/07

新莊文化藝術中心（新莊區中平路133號）

02-2276-0182#314蘇先生

www.xzcac.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P69「遊藝雙城」之「新莊文化藝術中心」