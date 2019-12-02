神．技．藝

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資料提供／國定古蹟林本源園邸

新北市人文薈萃，境內至今仍保存許多傳統藝術，新北市政府每年就各方提報之傳統藝術保存者或保存團體進行訪查、列冊追蹤及審議等行政程序，將符合登錄基準的保存者或保存團體，登錄為本市無形文化資產。

108年新北市無形文化資產登錄已傳承九代的北管子弟戲社團─林口樂林園（傳統表演藝術類）、泥塑紙糊獅頭製作─許建福（傳統工藝類）、彬司匠派大木作技術─陳朝洋（文化資產保存技術類），此三項傳統技藝經由專家學者嚴謹的訪視程序及會議討論，最終獲得新北市無形文化資產保存者的殊榮，同時也將肩負技藝傳承的重大使命。

為彰顯傑出的傳統藝術工作者，新北市政府文化局策劃了「神．技．藝」特展，不僅展出相關作品，展覽期間也將邀請藝師們參與對談與示範表演，讓市民朋友對藝師有更進一步認識。

此外，為歡慶藝師獲此殊榮，於11月30日開展當日特別與鶯歌工商合作舉辦茶席，以茶香餘韻呼應傳統技的無窮韻味，透過青年參與茶席的熱忱，帶出文化傳承的使命與重要。

「出神入化講堂」

時間 對談大師 地點

11/30（六）14:00-15:00 林口樂林園VS王貞乃老師 定靜堂

12/07（六）14:00-15:00 許建福藝師VS莊武男藝師

12/14（六）14:00-15:00 陳朝洋藝師VS李乾朗老師

-INFORMATION-

11/30-12/22

國定古蹟林本源園邸（板橋區西門街9號）

02-29653061#23服務臺

www.linfamily.ntpc.gov.tw

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P67「遊藝雙城」之「國定古蹟林本源園邸」