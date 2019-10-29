執念─歷屆金工大賽得獎者邀請展

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資料提供／新北市立黃金博物館

臺灣金工近幾年來隨著社會流行趨勢與文創風潮的崛起，有了許多不同以往的多元樣貌。過去的「金工」只是金屬加工的一種傳統工藝技術簡稱，如今的「金工」得益於十多年前許多旅外金工創作者返臺後的教學和推廣貢獻，已然成為一種結合科學、藝術、設計與跨文化歷史根源的藝術創作。

長期以來，新北市立黃金博物館不僅是臺灣金礦文化保存活化再利用的典範，自2007年起，更不斷舉辦各種國際級的金工大賽與展覽，迄今已舉辦六屆賽事，提供金工新秀獎勵與舞臺。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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此展邀請到楊夕霞、曹婷婷、陳逸、歐立婷、陳亭君等5位曾獲金工大賽金、銀、銅質獎的臺灣得獎者，展出器物類、首飾類共計25件（組）作品。楊夕霞、陳逸的作品都以鍛敲為主要技法，卻呈現出極不同的造型美感與創作思維。曹婷婷與陳亭君則展出首飾創作，前者著迷於金屬的延展特質，以反覆的「折、鋸、壓」來探索首飾的極限；後者以高溫琺瑯結合金屬肌理，燒結出雨後臺北的風貌與故事。歐立婷以氬焊為主要技法，其創作靈感源於建築的空間與結構，並藉由對比的空間造形來表達內在與外在的對立與和諧。

在此邀請展中，參觀者可以在看到臺灣當代金工藝術家的多元創作理念、對器物首飾本質的反思、傳統與現代兼容的技法、對金屬材質不間斷的探索實驗，以及對金工創作一本初衷的執著與堅持。

-INFORMATION-

11/02-2020/03/01

新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

02-2496-2800#2890林先生

www.gep.ntpc.gov.tw

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其他活動請參見

P65「遊藝雙城」之「新北市立黃金博物館」