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滬尾之役軍史館與古砲再現

2019-10-29 11:48新北市藝遊

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資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

淡水的國定古蹟「滬尾礮臺」，留有臺灣巡撫劉銘傳親題「北門鎖鑰」四字，為清法戰爭後，加強防務新造的十座西式礮臺之一。礮臺上原配備四座火砲，國民政府接收後，火砲已不見蹤跡。

為重現1884年，發生在淡水的清法戰爭「滬尾之役」場景，連結、再現土地與人民的歷史記憶，淡水古蹟博物館將打造北臺灣軍史主題展覽「滬尾之役軍史館」，特別於滬尾礮臺觀賞視角最佳之北砲座，復刻重現1:1之模型砲，使大眾親身體驗巨大阿姆斯脫朗火砲之臨場感，同時於西北砲座以AR擴增實境再現火砲，朋友們能夠藉此理解礮臺的重要地理位置，除了觀賞火砲，還能捕捉到清軍穿梭砲座的身影。

礮臺內部，則以兵房為主要展示地點，將「軍史館」分為四大展區，觀眾可遠觀「清法戰爭」、近看「滬尾之役」，深入認識「清法戰爭船艦、兵器、火礮及兵員」，並了解「滬尾礮臺的興築」。將以虛實交映方式重現戰爭場景：全新的體感互動遊戲、防衛搖桿互動體驗、戰役放映室及兵器放映室等空間，邀觀眾一同窺探清法戰爭起緣、滬尾之役致勝關鍵，全面體驗淡水地區重要文化資產「滬尾礮臺」的歷史意義。

尤其滬尾礮臺建築本體便是一座龐大、沉穩且均衡的展示品，跳脫了以物件為展示內容的傳統手法，整合古蹟場域的「實」與文化記憶的「虛」，重新喚醒沉睡的古蹟，讓它娓娓道出屬於它、屬於地方的歷史故事，邀請觀者穿梭於歷史時空之間。

-INFORMATION-

即日起至12/31

新北市立淡水古蹟博物館

（淡水區中正路一段6巷32-2號）

02-2621-2830#137許小姐

www.tshs.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見

P65「遊藝雙城」之「新北市立淡水古蹟博物館」

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新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。
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