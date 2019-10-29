茶遊記─茶的超時空壯遊

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資料提供／新北市坪林茶業博物館、國立歷史博物館

源於中國的茶，在歷史推演中，隨著宗教、貿易、文化交流等因素，透過陸路及海路流傳到世界各地。茶的傳播之旅，如同一場充滿未知與驚奇的世紀壯遊，不僅跨越了千年萬里時空，亦融入古往今來無數人的心血，才逐漸滋長成今日的多元文化樣貌。

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為了一探古今茶跡，新北市坪林茶業博物館與國立歷史博物館攜手合作，策劃「茶遊記─茶的超時空壯遊」特展，藉由珍貴的文物瑰寶，並運用生動活潑的策展手法，重新詮釋如電影情節般驚險刺激的茶之旅，讓千年歷史躍然眼前，帶領大家穿越時空，循著茶路足跡，逐步了解茶是如何遠播到俄羅斯、日本、英國、印度等地，成為改變全球經貿發展的神奇植物。

茶的誕生

茶源自中國，唐代時飲茶開始普及於大眾日常生活中，並由過往藥用、茗粥的飲用，轉變為煎煮的品茗方式，將茶從飲料提升至生活文化層次。

到了宋代發展出點茶法，鬥茶成為文人間的雅好，對於茶種、採茶時機、製茶方式等無不講究。

明清時期改革茶制為散茶，開始用茶壺沖泡瀹飲，兼具品味、賞玩等需求，開啟了近代飲茶文化的先河。

萬里茶路

陸路交通是茶葉傳播較直接的途徑，路程漫長艱辛。

從中國西南前往西藏的茶葉貿易路徑稱為「茶馬古道」，由馬幫及挑夫沿著山路運輸，形成特殊的馬幫文化，也發展出獨特的緊壓茶方式，以便儲藏運送。

由陸路進入俄羅斯的「陸茶」則是經由12,000公里漫長的中俄萬里茶路運送，自福建武夷茶鄉出發，需跋涉千山萬水，才得以傳入俄國。

海上茶香

除了陸路交通，海路運輸的發展也擴大了茶葉傳播的範圍。

唐代時，茶葉便隨著日本遣唐僧侶飄洋過海傳入東洋，並逐漸發展成融入自然、宗教、藝術、哲學的日本茶道。

到了大航海時代，茶藉由船運進入歐洲，19世紀時茶成為英國最受歡迎的飲品，而後東印度公司為解決茶被中國壟斷市場的困境，派遣植物獵人福鈞（Robert Fortune）至中國取得茶種及製茶知識移植印度，改變了全球的茶葉供應鏈。而臺灣也在19世紀透過洋商陶德（John Dodd）與買辦李春生的推動，促使Formosa Oolong Tea首度從淡水直航紐約，躍上世界舞臺，締造了輝煌的茶金時代。

循茶路探訪茶的超時空之旅

在茶葉的傳播歷程中，集結許多人物的熱情奉獻及冒險犯難故事：像是日本早期的遣唐僧侶便是茶文化傳入的重要推手，他們不畏海上旅行的艱辛前往中國學習佛法，也因此讓茶文化走入日本；而史上最成功的商業間諜─英國植物獵人福鈞（Robert Fortune），為了順利從中國取得茶種及製茶知識，更是不惜剃頭戴上假髮辮，換穿中國衣服喬裝身分潛入禁區。

這些精采的故事透過生動活潑的手法一一呈現，讓觀展的朋友能夠體認到每天喝的茶不僅僅是解渴的飲品，更是上千年傳播、發展、變遷的歷史與文化。

特展期間，坪林茶業博物館也將舉辦一系列豐富有趣的教育推廣活動，用輕鬆活潑的方式帶領大家認識茶的奧妙。

想了解東茶西傳的故事嗎？想知道茶如何改變了世界嗎？歡迎即刻啟程前往茶博館，展開茶的超時空壯遊！

-INFORMATION-

即日起至2020/06/14

新北市坪林茶業博物館（坪林區水德里水聳淒坑19-1 號）

02-2665-6035#101 服務臺

www.tea.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見

P66「遊藝雙城」之「新北市坪林茶業博物館」