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2019新北市學生影像新星影展

2019-09-26 15:18新北市藝遊

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資料提供／府中15新北市紀錄片放映院

參賽件數履創新高　影展免費入場

為鼓勵青年學生從事影像創作，新北市政府主辦「新北市學生影像新星獎」，已邁入第4屆，憑藉過去逐步建立的口碑，每年參賽件數履創新高，今年投件作品更有高達494件。

自10月19日起，入圍的58部影片將在府中15新北市紀錄片放映院「新星影展」放映，同時將安排創作者出席映後座談，歡迎大家免費入場觀影，一同感受新世代學生影像創作奔放的活力，

創作無所限　喜見小小導演

新星影展放映的影片類型包含劇情片、紀錄片、動畫片、實驗片，鼓勵學生以自由奔放的態度面對影片創作，作品取材更是豐富多元，除了呈現人物角色的情感探索與心理波動，創作者也嘗試探討新住民、身心障礙、家族歷史、性別意識、媒體識讀、環境保育……等等社會議題，表達對現實世界的細膩觀察與人文關懷。

今年更增設「兒童青少年獎」，鼓勵國中以下的小小導演拿起攝影機用影像說故事，從他們生澀但真摯的鏡頭語言中，看見未來影像新星的啟蒙種子，預見未來影像創作的趨勢。

晉身影評　票選心中最佳影片　

影展期間放映的每一部作品，都有可能是今年最大獎「超級新星獎」的得主，得獎名單將於27日的頒獎典禮公佈，為鼓勵大眾踴躍觀影，主辦單位特別規劃「觀眾票選獎」3名，邀請入場觀影的觀眾為影片評分，除了票選出心目中的最佳影片，更可獲得精美小禮物的抽獎機會。

-INFORMATION-

10/19-10/26

府中15新北市紀錄片放映院

（板橋區府中路15號B1）

02-2965-7186服務臺

新北市學生影像新星獎

更多活動詳情請上臉書粉絲專頁或電洽查詢

「2019新北市學生影像新星影展」場次表

日期 時間 片名

10/19（六） 09:30 麻雀悲歌＋瞭望台．守護＋陣幅＋生日禮物

10/19（六） 10:50 私家車＋回家作業＋二十四分之十七＋保全人生＋好想被觸摸呀

10/19（六） 16:00 請問是神明大人嗎？＋兩場葬禮＋發射倒數＋信使-返向漂流與南洋彼岸＋達爾文＋拾歲屋

10/19（六） 19:00 無家女孩＋令＋后羿＋陽明山

10/20（日） 13:00 偷偷＋釘子花＋孤獨＋八法過海

10/20（日） 15:50 美芳＋你還愛我嗎？＋美麗天生＋Spinning＋隱匿的方寸空間

10/20（日） 19:00 住院少女＋青春炸裂物語＋平帆鳥生活＋白夜飛行＋山雞

10/24（四） 18:40 單行道＋網紅攻略＋情深不用翻譯＋大象村＋終點之前＋綿

10/25（五） 18:30 穿越愛情史＋阿蒂美髮店＋在輓歌之後＋囤夢

10/26（六） 10:00 拉格朗日什麼辦法＋親親＋你愛我嗎？＋歐巴桑初擊＋再留一晚

10/26（六） 16:00 島嶼雲煙＋悶熱＋呷飽未＋初．力＋調情師＋房裡的海

10/26（六） 19:00 帶媽媽出去玩＋二號公路＋親親抱抱＋預售屋

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新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

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