435藝術家94狂─參與式公共藝術計畫

錄音營 分享 facebook 資料提供／板橋435藝文特區

想要體驗藝術家94狂的發想？今年夏秋之際，板橋435藝文特區舉辦涵括陶塑、寫生、彩繪、木雕、編曲、立體書、塔羅牌、許願池、座談、影展、踩街及社區實驗教育等多元展演活動，由園區進駐藝術家帶領參與式工作坊和現地展演創作，邀請走進園區的大小朋友，轉角進入藝術現場、轉身遇見藝術家，一次體驗熱鬧繽紛、驚喜滿滿的藝術盛宴！

體驗創作錄音 和藝術家面對面

「435藝術家工作室」是全臺灣唯一開放藝術家申請中、長期進駐之大型官辦藝術特區。此次的「435藝術家94狂─參與式公共藝術計畫」，為園區推動藝術家圓夢其藝術展演之創意公共藝術狂想系列活動，包含有入圍金音創作獎的硬地樂團The Tic Tac，帶來的創作錄音體驗營；以及藝術家吳耀庭讓大家可以觀察到每個創作階段、並和藝術家對話，以了解創作過程的大型木雕現場創作；藝術家簡志峰經由對板橋各式商店招牌街景的田野調查，以拼貼和半立體的方式，融合成現地創作的裝置性繪畫，同時邀請到藝術家倪祥導覽座談。

手作與改造 寵物也能同樂

立體書設計師賴冠傑透由手做立體書的互動，帶領參與的朋友認識板橋435的地理淵源、濕地博物館的各種動物、還有台灣玩具博物館的古早玩具；詹詠幀、楊奕軒和江宜瑾策劃一系列寵物寫生、寵物塔羅牌、寵物影展等，讓寵物主人與寶貝寵物一同享受創作的多元活動。

陳凱智和「不舍木舍」以回收木料邀請參與的朋友一起手做生活食器；柯姿安、張如安、陳穎蓁聯手將435中正紀念堂前的噴水池改造為萌寵許願池，還有精采的現場行為表演互動，等著大家來參拜。

塗鴨、踩街 翻轉出無限可能

雕塑家呂文和園區志工奶奶林翠惠轉化板橋眷村老木門的回首新生，配上孩童的特色塗鴉，推動著板橋435前世今生的故事；周能安暨眾等「症頭」現代人陣頭的踩街演出，深刻地融接傳統陣頭和當前時代意義；李彥蓁和張瑋倫等藝術培養皿團隊，長年推動社區實驗教育計畫，今年更跨出新北，與文湖國小合作，翻轉出藝術教育的無限可能。

盛大邀請大小朋友透由面對面、動動手零距離地參與，在435藝文特區發現藝術、藝起同樂，共同感受435藝術家94狂的多樣風潮！

「435藝術家94狂」活動表

日期 活動

10/01（二） 2019ARTLAB X KIDS

10/19（六） 萌寵許願池．深水龍宮篇─ 開幕展演

10/01–10/31

週三～週日

10:00-12:00 優游435大草原之當代莊嚴飛天

14:00-17:00

10/19（六） 眷戀村屋─作品解說參與

10/05（六） 2019淘氣板橋．動物藝術月─陶藝工作坊＋戶外陶藝展

10/26（六） +塔寵物羅牌

10/20（日） 症頭─你的症頭、我的陣頭

10/06（日） 「刻」畫生活，手作食器

10/13（日） 「刻」畫生活，手作食器

10/20（日） 打開立體卡、進入435

10/26-10/27 打開立體卡、進入435

10/12-10/13 職人養成─創作錄音體驗營

10/26（六） untitled（路街巷弄）─導覽座談會

10/12（六） 2019淘氣板橋．動物藝術月─寵物影展

10/19（六） 2019淘氣板橋．動物藝術月─寵物影展

-INFORMATION-

10/01-10/31

板橋435藝文特區（板橋區中正路435號）

02-2969-0366#58林小姐（平日）、#34服務臺（假日）

www.435.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P67「遊藝雙城」之「板橋435藝文特區」