2019新北市淡水環境藝術節

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資料提供／新北市淡水區公所

「2019新北市淡水環境藝術節」將於10月20日舉辦「藝術踩街」，10月26、27日舉辦「環境劇場」，歡迎大家在光輝10月踏訪淡水老街，一起來場時空之旅！

17世紀是西方海權向世界擴張版圖之時，臺灣位居亞洲航途樞紐，淡水即為當時對外接觸世界文化的窗口之一，由於臺灣深具政治、經濟、軍事的重要性，成為兵家必爭之地，1884年便發生了改變命運的清法戰爭，追想當年唯一的勝仗─淡水「滬尾之役」，其重要性不可比擬。

為紀念此一戰役，在公部門及民間團體攜手合作下，每年均結合文史、藝術、劇場、社區營造，舉辦「淡水環境藝術節」，吸引在地居民及各地訪客熱情參與，並已晉升全國年度藝文盛事之一。

2019年適逢清法戰爭135週年，淡水環境藝術節以「滬尾之翼．躍動淡水」為主題定調，除取自戰「役」之諧音，「翼」更寓意和平，百年前的紛擾，奠基了百年後豐富的人文風貌，邀請大小朋友於10月20日走訪老街，欣賞40組各具風格的在地團隊輪番上陣，體驗「藝術踩街」的活力與熱情；最受矚目的「環境劇場」西仔反傳說則在10月26日、10月27日連演2場，金枝演社將重新改編演繹劇本，以鳶尾花、林投樹、黃槿等各種象徵，結合在地文化，呈現出獨特的藝術饗宴，不但讓觀賞者成為表演的參與者，也將引領大家了解淡水的歷史脈絡連結對土地的深厚情感，品味截然不同的淡水風華。

-INFORMATION-

10/20（日）、10/26-10/27

淡水老街廣場、中正路老街、觀潮廣場（藝術踩街）］

淡水金色水岸（環境劇場）］

02-2622-1020#7731羅先生

www.tamsui.ntpc.gov.tw

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