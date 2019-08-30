108年新北市學生美展

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資料提供／新莊文化藝術中心

一年一度的「新北市學生美展」已邁入第8年，今年競賽類別包括繪畫、水墨、水彩及版畫，來自新北市各區的國小、國中及高中學生，拿起畫筆展現驚人的創意，總計1,590件作品參賽，其中共有190件作品脫穎而出。

就讀新北市立三重高中的許佑誠，以作品「豐收」參加水墨類高中組獲得佳績，其創作展現漁夫辛勤工作後豐收的喜悅，不僅充分捕捉氛圍，調性統一更凸顯出主題的構圖安排，成就了絕佳的水墨畫。

來自新北市復興商工的張庭毓，則以作品「孤獨的等待」在水彩類高中組獨占鰲頭，他運用了不透明的水彩技法表現瓶瓶罐罐的藥品，讓它們佔滿畫面的三分之二，下半部的天秤卻巧妙留白，使整體畫面得以聚焦於此，優異的構圖及虛實之間的運用表現純熟，獲得評審們一致好評。

同樣就讀於復興商工的董致霆，作品「心電心」在版畫類高中組拿下第一，其畫面結合電路板和父親影像，述說自己對生病住院父親的祝福，表現手法特別，構圖、設色及版印技法都相當精準，亦是很傑出的作品。

自8月30日起，「108年新北市學生美展」將在新莊文化藝術中心展出，歡迎藝術先進與同好共襄盛舉，以行動力挺新北學子畫出自己的未來！

-INFORMATION-

08/30-09/18

新莊文化藝術中心（新莊區中平路133號）

02-2276-0182#311何小姐

www.xzcac.ntpc.gov.tw

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其他活動請參見P68「遊藝雙城」之「新莊文化藝術中心」