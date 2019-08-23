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2019樂壇新星音樂會

2019-08-23 15:14新北市藝遊

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資料提供／新北市藝文中心

「2019樂壇新星音樂會」將於9月帶來兩場絕美的演出，分別是9月8日《臥虎藏龍》八里坌樂團音樂會，與9月22日『承』思『煙』語：柯承恩鋼琴獨奏會。

八里坌擊樂團2012年7月在新北市文化局「萬鼓千秋─鼓舞藝術培育」計畫下，開始接觸鼓藝，憑著對鼓藝的熱情與堅持，展現指導老師張旭所結合的各種傳統擊樂曲目，表達出獨特的「臺灣鼓」曲韻。《臥虎藏龍》音樂會將帶來張旭老師自編的「火之舞─星火燎原」、「天狗之舞」、「鼓娘慟」、「慶鬧熱」、「臥虎藏龍」，以及大陸名曲「大唐六駿」、「滾核桃」等，希望帶給觀眾一場充滿青春活力並具傳統內涵的創新鼓藝。

年僅15歲的柯承煙，近年屢獲全國及日本、美國國際鋼琴大賽首獎，今年6月更遠赴俄國，參加聖彼得堡國際青少年鋼琴大賽，榮獲優秀演奏獎，並受邀於聖彼得堡音樂廳演奏。更受郎朗恩師朱雅芬教授讚譽為：「未來臺灣的郎朗。」此次演奏浪漫主義時期的經典名作，無論是德布西的《 Prelude No.6古怪的拉威奴將軍》、蕭邦的《夜曲、第一號敘事曲》、還是李斯特的《愛之夢、匈牙利狂想曲No.2》，均淋漓展現節制中的奔放及獨特的「柯氏」優雅。

兩場音樂會將分別於8月26日、9月9日開放新北市藝文中心展覽廳B1服務臺、新北市新莊文化藝術中心服務臺、府中15新北市動畫故事館1樓服務臺現場索票，及Accupass電子票券索取。

-INFORMATION-

09/08（日）、09/22（日）

新北市藝文中心／演藝廳（板橋區莊敬路62號）

02-2253-4417#103張小姐

www.artcenter.ntpc.gov.tw

新北市藝文中心

更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

其他活動請參見P67「遊藝雙城」之「新北市藝文中心」

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新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

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