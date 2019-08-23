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新北市藝遊
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2019新北FUN街頭

2019-08-23 15:14新北市藝遊

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資料提供／新北市板橋區公所

2019暑假期間，北臺灣指標性的街舞大賽「2019新北FUN街頭」重磅登場！為鼓勵青少年追求夢想，提供年輕世代展現自我的舞臺，也鼓勵參賽者大膽發揮創意，在舞臺上勇敢作夢，盡情舞蹈，今年「新北FUN街頭」的賽事，新北市政府特別規劃為成人組、中學生組及兒童組，總獎金50萬元，號召各界舞林高手登臺對決，一較舞藝高下。

嘻哈大帝來交流 賽事年輕又創新

持續聚焦街舞活動推廣，「2019新北FUN街頭」已於7、8月間開辦多個主題的推廣課程，此外，更特別邀請到有「嘻哈大帝國總司令」之稱、處於經典不敗地位的金牌大師Buddha Stretch來臺，8月26日於新北市府6樓大禮堂開設專業研習，將吸引近百名的街舞愛好者齊聚一堂，近距離感受世界級頂尖舞者的魅力。

今年的賽制也有所升級：在參賽對象方面除了排舞、自由風格及霹靂舞等競賽組別，特別針對國、高中職在校學生規劃中學組賽事，並增加中學組晉級決賽的組數，同時也將歷年來以表演為主的兒童街舞納入正規賽制，持續鼓勵12歲以下的兒童舞者參賽；在舞蹈風格方面，為激勵創新的舞蹈編排，特別鼓勵融入在地本土或跨界藝術的街舞團體參賽，期望能跨越文化界限，打造具有在地色彩、不同藝術碰撞的街舞舞風，擦出令人驚豔的火花，為臺灣街舞開啟另一個發展空間。

舞林高手聚新北 青春活力滿到爆

「2019新北FUN街頭」街舞預賽將於8月31日、9月1日，在板橋車站站前廣場舉行；決賽則訂於9月7日在市民廣場舉辦，當天將有超過50組隊伍比舞競技，各路高手齊聚，躍上擂臺尬舞，一決高下，爭取冠軍榮耀。

緊張精采的決賽現場周邊，文創潮流市集一樣超吸睛，主辦單位板橋區公所今年首度與國立臺灣藝術大學、「新北好禮」獲獎商家與創意小吃攤合作，規劃「街頭潮牌」、「在地文創」、「新北好禮」及「快閃限定」四大主題，看街舞、享美食、逛市集，讓大家一次滿足，絕對好看好玩一整天。

「新北FUN街頭」希望透過課程及賽事等系列活動，將街舞與街頭文化推廣至各個角落，歡迎大、小朋友一起來，FUN玩新北，感受板橋街舞的青春與活力！

2019新北FUN街頭

-INFORMATION-

07/08-09/07

新北市板橋車站站前廣場、新北市市民廣場

02-29686911#502李小姐

www.funstreet.tw

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新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。

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