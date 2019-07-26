2019霞海月老來新北 緣定古都戀板橋

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一年一度的七夕又將來臨，國定古蹟林本源園邸再度和台北霞海城隍廟攜手合作，邀請霞海眾神來新北，月老出差守姻緣。2019適逢林園七夕活動舉辦13周年，除了廣受歡迎的傳統民俗體驗，更增加多項西式活動，中西合璧迸出新趣味，活動為期9天，千萬別錯過！

8月3日，活動首日在週六假期上午10點即舉辦迎神遶境活動，除依循往例邀請台北霞海城隍夫婦、月老出差到林園守姻緣，今年首度邀請板橋古城兩大宗教信仰中心─慈惠宮媽祖及接雲寺觀音菩薩一同駐駕，並結合迎神遶境隊伍，祥龍陣頭穿梭古城迎神入園，好神齊聚以熱鬧非凡的氣勢為七夕活動揭開序幕。當日更號召曾至林本源園邸拍攝婚紗的夫妻檔，體驗「老妝婚紗」，讓已走入婚姻的夫妻再次深深悸動，幸福久久、浪漫滿分！

而且只要在8月3日參加迎神遶境時，拍照上傳個人FB發文打卡、並且標記「#霞海月老來新北#浪漫七夕在林園」等字樣，即有機會領取〈小潘鳳凰酥〉一份，有月老加持過，祝福還在尋找真愛的人可以愛情旺旺來。

為期9天的七夕活動，林本源園邸還規劃有民俗古禮體驗、命理祈福、中外浪漫藝文表演等精采活動，8月10日更邀集歌手、合唱團及管弦樂團演出1930年代的臺語流行歌曲，歡迎大家一起來逛花園、祈福覓良緣。

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-INFORMATION-

08/03-08/11

國定古蹟林本源園邸（板橋區西門街9號）

02-2965-3061~3#23服務臺

www.linfamily.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P67「遊藝雙城」之「國定古蹟林本源園邸」