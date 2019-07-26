親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
Takao樂高雄
Love Kaohsiung
新北市藝遊
臺中新聞

福原愛甜美大姑轟動日本 凍齡高顏值太驚人

2019霞海月老來新北 緣定古都戀板橋

2019-07-26 13:27新北市藝遊

分享

一年一度的七夕又將來臨，國定古蹟林本源園邸再度和台北霞海城隍廟攜手合作，邀請霞海眾神來新北，月老出差守姻緣。2019適逢林園七夕活動舉辦13周年，除了廣受歡迎的傳統民俗體驗，更增加多項西式活動，中西合璧迸出新趣味，活動為期9天，千萬別錯過！

8月3日，活動首日在週六假期上午10點即舉辦迎神遶境活動，除依循往例邀請台北霞海城隍夫婦、月老出差到林園守姻緣，今年首度邀請板橋古城兩大宗教信仰中心─慈惠宮媽祖及接雲寺觀音菩薩一同駐駕，並結合迎神遶境隊伍，祥龍陣頭穿梭古城迎神入園，好神齊聚以熱鬧非凡的氣勢為七夕活動揭開序幕。當日更號召曾至林本源園邸拍攝婚紗的夫妻檔，體驗「老妝婚紗」，讓已走入婚姻的夫妻再次深深悸動，幸福久久、浪漫滿分！

而且只要在8月3日參加迎神遶境時，拍照上傳個人FB發文打卡、並且標記「#霞海月老來新北#浪漫七夕在林園」等字樣，即有機會領取〈小潘鳳凰酥〉一份，有月老加持過，祝福還在尋找真愛的人可以愛情旺旺來。

為期9天的七夕活動，林本源園邸還規劃有民俗古禮體驗、命理祈福、中外浪漫藝文表演等精采活動，8月10日更邀集歌手、合唱團及管弦樂團演出1930年代的臺語流行歌曲，歡迎大家一起來逛花園、祈福覓良緣。

分享

-INFORMATION-

08/03-08/11

國定古蹟林本源園邸（板橋區西門街9號）

02-2965-3061~3#23服務臺

www.linfamily.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P67「遊藝雙城」之「國定古蹟林本源園邸」

新北市藝遊

《新北市藝遊》是新北市政府文化局推廣藝文活動具代表性的刊物，長期擔任傳播新北市各項主題藝文活動的資訊平臺，包括深入報導新北市重要藝文活動、展覽、藝文團體及人文古蹟等多面向主題，提高了新北市民與外來觀光遊客參與藝文活動的比率。
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

2019新北市兒童藝術節─未來怪獸島

2019-07-26 08:39

2019夏日泥巴藝術季

2019-07-24 11:38

2019小文青閱讀趣 職能探索玩一夏

2019-06-27 14:34

新北兒藝節周邊活動 435園區再生玩藝體驗營

2019-06-27 14:34

樹林藝文中心試營運系列活動

2019-06-27 14:34

生命的旋律─李石樵紀念特展

2019-06-11 10:22

駐顏術─油畫修復特展

2019-06-11 10:22

2019全國動畫系聯展─既視感

2019-06-11 10:22

2019新北市美展徵件起跑

2019-03-20 15:01

2019新北市畢業祭青春分號不句號

2019-03-20 14:36

科幻未來 中村光毅動畫美術回顧展

2019-03-20 13:57

紙紙入林 日日春 紙纖維藝術特展

2019-02-27 11:55

木雕同樂會木雕創作聯展

2019-02-27 11:55

108年度新北市社區營造 人才培育計畫系列課程開放報名

2019-02-27 11:52

臉友─臺灣原住民人面文物特展

2019-01-28 11:53

2019新北青年參與社造行動 徵選起跑

2019-01-28 11:53

2019新北市文化走春

2019-01-28 11:53
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top