2019新北市兒童藝術節─未來怪獸島

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某天醒來，住在怪獸島上的怪獸們發現自己回到未來，他們看到繁榮的未來城市和人們對太空探索的熱情，同時也發現明日世界的巨大隱憂，人口及空間矛盾、環境破壞、資源耗竭、對文化遺產的忽視等等。為了守護家園，他們決定轉換職業，展開一場愛與勇氣的旅程。小朋友準備好跟他們一起冒險了嗎？

全新職業登場 跟著怪獸解任務

面對美好的未來及嚴峻的環境，8隻怪獸紛紛轉職，學會新技能，穿戴道具，準備一一破解各項任務，守護未來怪獸島。

「奇幻慶典」每天上演不同精采戲碼，轉職指揮家的音樂怪，希望透過聲光的力量，讓每個人靈魂昇華，恢復祥和。「未來遊樂園」在筆刷怪、燈光怪的妝點下，許多可愛的、夢幻的、酷炫的藝術裝置座落大地，跟著他們一起守護奇妙美景。

「太空基地」停泊著許多太空站，是承載人類未來的希望，跟著電影怪及跳舞怪穿梭時空，探索宇宙中多元的文化與藝術。「明日博物館」是通往異世界的入口，回到過去，迷失太空，在水泥怪、黏土怪、書本怪的幫助下，維護正義及守護地球資源。當8個任務全部解完，就是未來怪獸島永續生存的勇者！

兒童電音＋日本齒輪秀 全臺首演

每逢週五、六、日晚間，廣場舞臺都將上演奇幻慶典，讓所有觀眾感受難忘的精采體驗。

YOYO哥哥姊姊加電音會變怎麼樣？全臺首創，第一次跨界結合，將在新北市兒童藝術節首次呈現！當熟悉的哥哥姊姊身上變得閃亮亮，當熟悉又膾炙人口的經典歌曲變得動感十足，當舞臺氛圍變得奇幻炫目，孩子們必定High到最高點，回家一定可以睡個好覺。

日本GEAR齒輪秀為京都市觀光協會官方旅遊指南推薦必看娛樂表演，超過2,500場次公演紀錄，首次登陸臺灣演出！它是如同百老匯《藍人》一般受到矚目的「非口語表演」，是一種完全不說話的新形態舞臺公演，由世界級的表演者們以雜技表演、街頭舞蹈、默劇、魔術等方式，突破文化與語言的隔閡，無論任何年齡、任何國籍都可以輕鬆地享受劇情與表演，非常適合全家一同觀賞。

臺灣兒童劇天團紙風車劇團年度新戲《巫頂看世界》，開演以來好評加演不斷，第一次免費戶外大型公演就在新北。該戲囊括戲劇、舞蹈、多媒體、黑光及偶戲等5種不同表演形式，營造出巫婆世界的神奇感受，劇中傳達「愛」才是所有文明的開始，既感人又有意義。

此外，嫡傳自明華園的戲劇血脈，臺灣第一個用歌仔戲與東方文化說故事的兒童劇場「風神寶寶兒童劇團」，以及第一個登上愛丁堡藝穗節和外亞維儂藝術節的臺灣馬戲團「FOCA福爾摩沙馬戲團」，都將帶來不同特色的精采演出。

西班牙街頭表演PK臺灣電音三太子

享有「西班牙最佳街頭表演」美譽的Big Dancers特別應邀來臺，一連10天在新北市市民廣場定目演出。他們擅長利用五顏六色的燈光服裝，以舞蹈動作同步搭配音樂和燈光，帶來強烈的視覺衝擊，營造出街頭派對的氛圍。除了B團本身強大的吸引力之外，還規劃唯二的特別場，邀請到最具臺灣味的朴子電音三太子和臺北派對傳奇舞者LUXYBoyz，來一場世紀交流！

電音三太子是臺灣最具代表性的文化之一，此次邀請到的朴子電音三太子創意表演藝術團，則是電音三太子戰鬥舞的始祖，也是全國電音三太子競技擂臺賽冠軍，看西班牙舞者大跳戰鬥舞，會擦出什麼樣有趣的火花！

LUXYBoyz是臺北派對傳奇舞者，曾於知名夜店LUXY和白色派對、萬獸派對等表演，擅長以深厚的街舞與聲光創意特效，帶給觀眾驚喜不斷的演出，此次將帶來鋼鐵機器人，搭配LED、冷光、乾冰、雷射，與B團震撼共演。

藝術裝置未來風 雷射隧道新美拍

光雕隧道不稀奇，用雷射打造的光隧道就少見了。「2019新北市兒童藝術節」將打造一座10餘公尺的雷射光之隧道《穿越迷幻森林》，變幻的綠色光搭配迷濛的煙霧，彷彿置身迷幻森林，透過作品反思在自然生態不斷遭受破壞的今日，當森林都數位化之後，人們要如何穿越真實。

《Tapping》是一組來自香港的風動裝置，約90組像花又像天燈造型的燈光裝置座落地面，透過有機的互動，讓自然風及觀眾成為創作者。創作團隊特別為新北市調校獨特的聲效和燈光，透過香港「他者」的角度，觀看新北市的聲音地貌，築建出特別的人工園境。

由數位製造技術團隊所打造的專屬音樂體驗空間─朱宗慶打擊樂團的樂器箱貨櫃「Beats of Hearts!」，也將透過音樂互動裝置的設計製作和巡迴展演，邀請大家體驗打擊樂的活力與熱情，共享「感動／動感」的節奏。

藝術太空站降落 互動體驗再升級

座落在市民廣場的11座太空站，每座都代表一種藝術類別，一種新北市文化。例如：「燈光怪的故事小島」將帶領小朋友進入精采的故事空間；「音樂怪的發聲練習」帶領小朋友操作物件發出對應聲音；「筆刷怪的人臉繪畫課」請小朋友一起描繪出歡笑的臉龐，讓怪獸島充滿歡樂。

新北市博物館家族則帶孩子們體驗在地文化。鶯歌陶瓷博物館的「陶瓷妖怪骨牌」以5種陶瓷造型製作成骨牌，讓大家可以間隔排列變化線條，享受推倒瞬間的快感；黃金博物館推出新奇的行動體驗「礦山尋金大冒險」，以互動裝置進入黃金山城，模擬臺灣昔日採礦情境。

3D錯視地貼 明日博物館玩穿越

明日博物館是穿越到未來世界的出入口，出現了好幾處連結異世界的宇宙通道，還有奇異的未來城市，站在上面彷彿要被吸進異世界，吸引大小朋友不停拍照。還有鏡箱及無限鏡，進入裡面探索彷彿要跌進另一個空間，透過科技的原理，讓孩子們體驗深邃的空間感。

「The Designium」日本知名互動科技藝術團隊帶來作品「Bubble World」，包含6隻日本小怪獸，將與新北市兒藝節的8隻小怪獸，透過科技藝術的碰撞、互動，進行精采的文化交流，與大家一起歡樂遊玩。

各博物館也大玩穿越：淡水古蹟博物館以清法戰爭為題，觀眾將化身協助抵抗法軍的兵勇，一起抵抗敵人的侵略。十三行博物館把市府大廳變成一座超大沙池，除了實體細砂，還以數位方式重現十三行遺址的搶救過程，從再發現、挖掘搶救到考古文化層現身，還能看到不同文化層的物質，是一處寓教於樂的絕佳環境。

萌獸PAPAGO 市民變裝踩街遊

今年的踩街將匯集超過25個表演陣列，許多都是第一次登場的團隊，例如「維多利亞女神」，5位華麗、曼妙、維多利亞風格的女子團隊，淺金色長捲髮、高挑身材和蕾絲服裝，宛如女神下凡一般賞心悅目。「安地斯樂團」是來自南美洲玻利維亞及世界各地的音樂愛好者組成，演出內容表現了各個民族的特色，代表著安地斯山脈源遠流長的古文明文化，是臺灣難得一見的異文化交流。

此外，最不一樣的，是有超過100位市民發揮各自的創意，裝扮成千奇百怪的怪獸，成為表演的一環，一起變裝趴趴走！今年的踩街路線也有所調整，將從中山路新站路口出發，繞行市府一圈，並在新北市政府大門及新府路兩處定點表演，屆時每組隊伍將有完整演出，欲欣賞全部表演的觀眾，記得先找個好位置。

「2019新北市兒童藝術節」活動表

時間 項目 地點

08/02-08/11，13:00-21:00 明日博物館 新北市政府大廳

08/02-08/11，15:00-21:00 未來怪獸島 新北市市民廣場

08/04（日）16:00 歡樂變裝大遊行 新北市政府周邊

-INFORMATION-

08/02-08/11

新北市政府大廳、新北市市民廣場（新北市板橋區中山路1段161號）

02-2950-9750#103莊小姐

www.newtaipei-summer.tw

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