樹林藝文中心試營運系列活動

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炎炎夏日，新北市又多了一個好去處！樹林藝文中心將在7月份開始試營運！多檔優質節目及活動輪番上陣至今年年底，歡迎大朋友小朋友作伙來看戲！

3檔表演 檔檔精采

「水影舞集」帶來的《繁花》將台灣當代女詩人之詩作入舞，搭配客家金曲獎得主羅思容充滿靈性的音樂，展開詩文與萬般生命故事的對話；「娩娩工作室」的戲劇作品《Bæd Time》則是透過小女孩心愛的娃娃們，在半夜睡不著的情境下，開展關於活著、存在、死亡等話題，進而探討心理上不可逆的傷痛；「新象創作劇團」的雜技兒童劇《想飛》則是為弱勢生精心創作的節目，將慢飛兒的故事搬上舞臺，引領觀眾進入孩子的幻想世界，勵志又溫馨。

系列推廣活動 全民參與藝術

除了精采節目的演出，更邀請「小丑劇團」Mr.Yes為小朋友量身訂製「樹林NOW夏趣─劇場導覽活動」，透過小丑詼諧幽默的互動表演，帶領小朋友認識劇場空間。108年樹林藝文中心駐館團隊也將在未來的日子裡，陸續為大家提供講座、工作坊等藝術體驗活動，7月將由「水影舞集」規劃《舞蹈聽我說》講座，介紹有關舞蹈的基礎認識，歡迎參與！

作伙來看戲、拿好禮

試營運期間，樹林藝文中心特別舉辦「集點趣」，活動從2019年7至9月，每月前往樹林藝文中心欣賞演出的朋友，可憑票根及樹林藝文中心季節目單至服務臺蓋章集點，於7、8、9月分別各集1點，即可兌換「環保提袋」1組。此外，為使樹林藝文中心各項服務更貼近觀眾需求，辦理「填問卷換小禮」，只要於演出結束後，填寫「觀眾回饋問卷」並交予櫃臺服務人員，藝文中心會送上1份小禮，更將在試營運期間抽出6位幸運觀眾，贈與演出票券！期望透過問卷蒐集大家所回饋的意見，以持續優化樹林藝文中心的各項服務。

7月份活動場次表

時間 活動名稱 備註

07/06（六）19:30 水影舞集《繁花》 索票入場

07/07（日）14:00 講座：舞蹈聽我說 網路報名或電洽02-2257-5312水影舞集

07/13（六）19:30 娩娩工作室《Bæd Time》購票入場，200/250，兩廳院售票系統

07/17（三）14:30 劇場導覽：Mr.Yes《樹林NOW夏趣》學校團體報名（較適合7-10歲的小朋友參與）

電洽02-2684-6291樹林藝文中心

07/24（三）14:30

07/27（六）19:30 新象創作劇團《想飛》索票入場，7/12起開放索票

※以上索票節目請於節目演出前14天至新北市藝文中心B1服務臺、新莊文化藝術中心服務臺、府中15新北市動畫故事館1樓服務臺、市立圖書館樹林分館3樓兒童室服務臺索取。

※各項活動詳情請洽樹林藝文中心官網、臉書專頁或電洽查詢。

-INFORMATION-

07/06-12/15

樹林藝文中心（樹林區樹新路40-7號）

02-2684-6291

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢