新北兒藝節周邊活動 435園區再生玩藝體驗營

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資料提供／板橋435藝文特區

小小環境再造員 大膽探索未來

每年倍受期待的「435園區再生玩藝體驗營」將於7月正式開跑！由新北市政府文化局策劃的2019「435園區再生玩藝體驗營」，將在435藝文特區舉辦創作營隊活動。由60位國小學童參與，以「環境再造員」為職業、再生材料為媒材發想未來環境的情景，並將永續經營的概念融入課程之中，討論現今環境的破壞並帶入對未來世界的想像。且跟著創作老師們，勇敢探索、直覺創造，以「環境再造員」的身分，觀察現在環境、並以環境意識來思考創作、大膽想像未來！

結合藝術與科學 環境教育創意迸發

跳脫於往昔以玩樂、探索心靈的藝術創作體驗為主幹的模式，今年的「435再生玩藝體驗營」，邀請結合藝術與科學專長背景的創作老師們來帶領孩童從職業、志業的角度和未來探索出發，了解環境結合職業的發展性，並透過對「再造員」的想像，探討未來世界環境的可能。

環境探索與創作的發想，將由綠色藝術創作領域的三位老師─李佳桂、張乃文、吳宜靜，以設計思考為出發，引導學童從認識環境開始、提出對現今環境的認知以及對未來環境想像。

對「未來、科技」的想像，則邀請了科學領域的老師─許兆芳帶領用「Tinkering」敲敲打打的實驗精神探索，將團隊創作以科學性、實驗性思考問題的方式融合進藝術創作，並探索環境生命的本質，以「環境再造員」的角度，觀察環境的變化，討論、並反問自身，以環境意識探索周圍大地的變化來創作，探索人們未來的環境，以及使用再生材料的意義。

形獸、獸形 成果展現

「435園區再生玩藝體驗營」成果將會以創作營隊、遊行、成果展的方式，讓環境、美學、創造力教育一體成型。

最後的創作成果，將以「小小環境再造員─形獸．獸形」特展為題，於板橋435藝文特區浮洲館展出。透過環境意識的建立過程，老師們將帶領孩子們思考環境與人之間的關係，呈現參與學童利用再生材料開啟創造力的旅程，以及團隊共創的創意成果，創作出回應環境意識的「怪獸們」，表達自然的力量。以探索科學與藝術結合，讓「怪獸們」發出聲音與動感。他們用琳瑯滿目的再生材料，將對未來環境的想像與提問，化為「獸形」，來對觀眾們表達！

此外，共融藝術關注在社會中相對弱勢的群體，以藝術與社會「共融」，也是當前臺灣重要的課題。此次鼓勵更多新住民二代學童參加，創造人文與藝術共融。435藝文特區成為一個美學與科學教育融合、創造力教育、環境教育的跨領域學習平臺，成果精采可期！

-INFORMATION-

07/05-09/01

板橋435藝文特區

（板橋區文中正路435號）

02-2969-0366#57高小姐（平日）、#34服務臺（假日）

www.435.culture.ntpc.gov.tw

板橋435藝文特區

更多活動詳情請上官網、臉書粉絲團或電洽查詢

其他活動請參見P67「遊藝雙城」之「板橋435藝文特區」